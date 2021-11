Pallacanestro: ritorno in campo per il Sea Basket Sanremo con vittoria in trasferta

Sarà stata la voglia dei ragazzi o una specie di liberazione dopo un periodo tristissimo che ha portato la squadra Under 15 del Sea Basket Sanremo a vincere sul parquet del palasport di Savona in maniera netta e convincente.

"È finito un incubo, finalmente siamo tornati in campo. L'ultimo dei nostri pensieri era la vittoria o la sconfitta. È arrivata la vittoria, siamo contenti e faccio i complimenti ai ragazzi che tra mille difficoltà vengono costantemente agli allenamenti.

Ora vogliamo fortemente, e non pensiamo ad altro, se non a frequentare il campo, gli amici, sentire lo stridio delle scarpette sul parquet, il rimbalzare della palla e anche le grida del coach, del pubblico, della mamma disperata per una pallonata in faccia al figlio e sopporteremo sempre meglio anche i fischi incomprensibili degli amici in grigio (sempre in buona fede) e che ieri quando mi passava davanti alla panchina l'avrei voluto abbracciare dalla felicità di vederlo" dichiara coach Bonino.

Campionato U 15

Cestistica Savonese - Sea Basket Sanremo 40-106 ( 6-31; 19-52; 32-75)

Se basket Sanremo: Lupi 10, Goracci 38, Franceschini 38, Mennini 12, Paolini, Gervasoni 2, Cocchi 4, Peterlongo, Borro 2, Rossi.

Allenatore: Bonino Mauro