Pallacanestro: nel campionato di Serie D, ancora una sconfitta esterna per il Bvc Sanremo

Campionato basket Serie D Regionale – terza giornata

Virtus Genova – Bvc Sanremo 61-45 (23-8, 7-11, 20-11, 11-15)

Bvc Sanremo: Tacconi Davide 10, Tacconi Daniele 9, Sartore 9, Deda, Davanti 7, Navaglia 6, Gastaud 4. Coach: Alessandro Veneziano.

Ancora una sconfitta esterna per il Bvc Sanremo nel campionato di Serie D. I giovani matuziani hanno perso sul campo della Virtus Genova al termine di una partita in cui ancora una volta sono scesi in campo incompleti, subendo un pesante break nel primo quarto.

Il coach sanremese Alessandro Veneziano: “Purtroppo per un motivo o per l’altro siamo sempre a contare le assenze. Sono certo che quando avremo la squadra al completo sapremo giocarci le nostre possibilità alla pari”.