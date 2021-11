Pallacanestro: esordio con vittoria sul vellulto per la Bki Compass Imperia contro il Varazze

BKI Compass SpA - Varazze Renegades 87-42

BKI: Mancuso Gio. 2, Lamce 14, Mancuso Giu. 9, Rotomondo 8, Moraglia 18, Carlucci 15, Lo Mastro 1, Canobbio 4, Damonte 6, Viale, Donati 10. Coach Pionetti, Ass. Carbonetto.

Varazze: Gravante 4, Trenta 10, Caviglia 4, Gianuzzi, Franceri 7, Omet 17, Solopert, Astengo, Tobia. Coach Trenta, Ass. Franceri.



È stato un buon esordio quello dei ragazzi imperiesi tra le mura amiche contro i Renegades di Varazze. Partita che vede partire molto bene la Bki in fase offensiva e grazie ad un ottimo movimento di palla, con tiri ad alta percentuale. Dopo il significativo primo quarto che da già un buon indirizzo alla partita, Imperia al riposo con oltre 20 lunghezze di vantaggio.

Nella ripresa, fatta eccezione per qualche minuto di appannamento, la Bki continua a macinare un bel gioco corale che permette di chiudere con 87 punti segnati e ben distribuiti. "Nonostante invece i 42 punti subiti difensivamente - dice Coach Pionetti - la partita non è stata impeccabile e prenderemo già da questa vittoria degli spunti per lavorare con più intensità e continuità in vista dei prossimi impegni".