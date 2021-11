Calcio: una Sanremese gagliarda batte il Novara 3-2. Match bellissimo che rilancia le ambizioni biancoazzurre

SANREMESE-NOVARA 3-2

Marcatori: 9' rig. Anastasia (S), 16' Di Masi, 32' Vuthaj (N); 40' Valagussa, 65' Vita (S)

SANREMESE (4-3-3) - Malaguti ; Nouri (92’ Maglione), Valagussa, Mikhaylovskyi, Aita (84’ Acquistapace); Larotonda, Gemignani, Gagliardi cap. ; Anastasia (85’ Orefice), Ferrari (81’ Scalzi), Vita. All. : Andreoletti

NOVARA - Raspa, Bonaccorsi (76’ Amoabeng)i, Di Masi, Tentoni (76’ Bortoletti), Vuthaj, Capano (70' Paglino) , Spina (46' Capone) , Agostinone (68' Laaribi) , Vimercati, Gonzalez, Benassi. All. : Marchionni

Ammoniti: Vuthaj, Vimercati (N) Anastasia, Gemignani, Gagliardi, Aita, Scalzi (S)

Espulso: 69' Vimercati (N)

Recupero: 0 nel primo tempo e 7’ nel secondo

La Sanremese batte 3-2 il Novara al 'Comunale' dopo un match combattuto e ricco di emozioni. I biancoazzurri si rilanciano dopo due sconfitte e salgono a 16 punti in classifica.

Andreoletti schiera il tridente pesante in attacco con Vita e Anastasia a supporto di Ferrari. Dietro, Valagussa viene arretrato sulla linea di difesa per sostituire lo squalificato Bregliano.

La Sanremese è gagliarda e sfrutta al meglio il primo episodio del match: Vuthaj, in area, intercetta con la mano la punizione di Anastasia. E’ rigore che, con una battuta sublime, realizza proprio l’ala.

Il Novara prende campo e capovolge la partita in un quarto d’ora. Di Masi sfrutta il liscio di Valagussa e trafigge Malaguti. Poi il capocannoniere del girone Derdan Vuthaj. con uno stacco imperioso da corner, segna l’undicesimo gol in stagione e il vantaggio ospite.

La Sanremese non ci sta . Valagussa, sempre grintoso, prima disfa poi ricostruisce. Il numero 18 è il più lesto a sfruttare la carambola da corner e firma il 2-2, facendosi perdonare l’errore clamoroso sul primo gol del Novara.

Nella ripresa, sono i biancoazzurri a segnare e legittimare il risultato. Diego Vita infila la difesa avversaria partendo dalla trequarti e, all’ingresso in area, piazza la sfera nell’angolino opposto. E’ il 3-2 che fa esplodere il ‘Comunale’ e settima marcatura stagionale per l’attaccante. Poco dopo il Novara rimane in 10 per un doppio giallo ingenuo a Vimercati.

L’ultima occasione però capita ai ragazzi di Marchionni ma il flipper incredibile, al minuto 94, termina sul palo interno facendo correre un brivido sulla schiena dei sostenitori biancoazzurri.

Con una prestazione convincente, i matuziani portano a casa una vittoria fondamentale per rilanciarsi in classifica e scacciare i fantasmi che aleggiavano dopo le ultime due sconfitte di fila. Per ogni reparto vanno sottolineate le prove preziosissime di Aita, Larotonda e Ferrari. Il bomber non ha ancora trovato il gol al ‘Comunale’ ma la sua è stata una partita di quantità e tante sportellate. Il centrocampista ha mostrato un coraggio da leone mentre il difensore si è esibito in un paio di chiusure che hanno salvato la difesa ligure.