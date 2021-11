Calcio: sconfitta esterna per l’Imperia, il Ligorna vince 2-1, i nerazzurri non riescono a pareggiare nella ripresa

Ligorna-Imperia 2-1

Marcatori: 12′ Bacigalupo (L), 24′ Mara (I), 34′ Brunozzi (L)

Ligorna: Atzori, Calcagno (80′ Placido), Scannapieco, Botta, Bacigalupo (63′ Silvestri), Gomes (73′ Cirrincione), Brunozzi (73′ Alberto), Brusaca, Donaggio, Raja, Garbarino. A disposizione: Prisco, Placido, Cirrincione, Alberto, Garbarino L., De Martini, Salvini, Casanova, Silvestri. Allenatore: Monteforte.

Imperia: Caruso, Fazio (50′ Fabbri), Mara, Petti, Carletti, Giglio, Montanari (86′ Canovi), Coppola, Foti, Cassata (69′ Minasso), Cappelluzzo (46′ Demontis). A disposizione: Bova, Comiotto, Canovi, Fabbri, Kacellari, Demontis, Bacherotti, Fatnassi, Minasso. Allenatore: Ascoli.

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille

Ammoniti: 13′ Montanari, 35′ Cappelluzzo, 38′ Bacigalupo (L), 66′ Cassata, 78′ Calcagno (L), 83′ Petti

Assistenti: Daniele Santini e Lorenzo Accardo

Derby ligure nella decima giornata di campionato del girone A di Serie D, primo della stagione in campionato. In trasferta a Genova l’Imperia esce sconfitta per 2 a 1 con i gol, tutti nel primo tempo, di Bacigalupo, Mara, per il momentaneo pari, e Brunozzi.

Primo tempo

1′ Iniziata a Genova. Ascoli conferma la squadra vittoriosa contro il Bra, unico cambio Mara per l’infortunato Castaldo

6′ Pericoloso il Ligorna. Bello scambio Gomes – Donaggio, l’ex è anticipato da Caruso in uscita

9′ Gomes! In tuffo di testa dopo un cross sull’esterno, Caruso sventa la minaccia deviando

12′ Ligorna in vantaggio. Punizione di Donaggio che sbatte sulla barriera, la palla rimane in area per Bacigalupo che da pochi passi fredda Caruso

13′ Primo cartellino della gara ai danni di Montanari

23′ Eccola la prima chance neroazzurra. Giglio allarga per Foti che calcia a giro, Atzori la allunga in corner

24′ Gooool, goool, goool. La mitragliata di Mara, il 5 stacca in cielo e la mette dentro di testa sul corner battuto da Coppola 1 a 1

34′ Il 2 a 1 del Ligorna, cross dalla destra di Calcagno, Brunozzi arriva solo e al volo batte Caruso 2 a 1

35′ Ammonito Cappelluzzo

38′ Primo giallo ai padroni di casa a Bacigalupo

39′ Donaggio! Pericoloso su un lancio lungo, calcia fuori da buona posizione

41′ Gioco fermo per una testata aerea tra Cappelluzzo e un difensore di casa

45′ Riprende ora il gioco con quattro minuti di recupero

49′ Finisce così il primo tempo. Ligorna avanti 2 a 1

Secondo tempo

1′ Non ce la fa Cappelluzzo, al suo posto dentro Demontis

4′ Calcagno per Donaggio che colpisce di testa, palla a lato

5′ Secondo cambio per Ascoli, fuori Fazio dentro Fabbri all’esordio in neroazzurro

8′ Grande occasione per il tris Ligorna, Donaggio apparecchia per Gomes che calcia di piattone. Caruso risponde presente e respinge

9′ Incredibile occasione per il Ligorna, Gomes si mangia il gol solo a centro area. Caruso respinge da pochi metri

14′ Coppola! Ci prova il 10, pallone alto sulla porta di Atzori

18′ Fuori Bacigalupo dentro Silvestri, primo cambio per i padroni di casa

20′ Atzori esce a vuoto su una punizione dell’Imperia, poi Montanari prova a sorprenderlo di testa ma il portiere torna tra i pali e blocca

21′ Ammonito Cassata

24′ Fuori Cassata con i crampi, dentro Minasso

25′ Foti lanciato in area va giù dopo un contatto, ma per l’arbitro non c’è nulla

28′ Doppio cambio Ligorna fuori Brunozzi e Gomes, dentro Alberto e Cirrincione

33′ Calcagno ammonito per un fallo su Carletti

35′ Fuori Calcagno dentro Placido

38′ Fallo di Petti su Cirrincione al limite, ammonito il difensore imperiese

39′ Caruso allunga in corner la punizione battuta dallo stesso 10 di casa

41′ Fuori Montanari dentro Canovi

45′ Quattro di recupero

49′ Finisce così l’Imperia perde 2 a 1 in casa del Ligorna