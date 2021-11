Calcio: Eccellenza, grande prestazione del Ventimiglia che supera la capolista Cairese per 2-0

Maiuscola prestazione del Ventimiglia che batte la titolata capolista Cairese per 2-0 grazie alle reti, una per tempo di Trotti, al 29', subentrato all' infortunato Mamone e del diciottenne promettente Sparma al 67', tra l'altro assist-man della prima segnatura. Gli ospiti, scesi in campo col chiaro intento di raccogliere l' intera posta, già da subito si riversavano nella metacampo avversaria, ma le loro conclusioni con Doffo e Saviozzi terminavano fuori. Era invece il Ventimiglia, alla prima vera occasione a passare in vantaggio: Sparma, lanciato lungo la fascia, s'invola e malgrado pressato da un avversario, da fondo campo riesce a mettere in mezzo all' accorrente Trotti che mette in rete.



La ripresa, offre diverse occasioni da rete da entrambe le parti: al 52', Ventre impegna Moraglio a terra, al 60', Saviozzi, viene anticipato dal portiere al momento del tiro, poi subito dopo, Leggio colpisce la traversa e dalla parte opposta, Piana di testa impegna Scognamiglio. Ma al 67' a decidere la gara è Sparma con un gran tiro di precisione che s' insacca alla destra di Moraglio -.La reazione ospite, crea un pericolo per Scognamiglio che devia in angolo una conclusione a fil di palo di Pastorino.



Queste le formazioni.

Ventimiglia: Scognamiglio, Peirano, Ierace, Leggio, Musumarra, Mamone, Ala, Allegro, Sparma, Ventre, Addiego. Sono subentrati: Trotti, Rea, Bestagno. Allenatore: Luccisano.



Cairese: Moraglio, Colombo, Moretti F. I,Prato, Doffo, Moretti L., Grandoni, Gaggero, Poggi, Durante, Saviozzi. Sono subentrati: Babljuk, Tamburello, Berretta, Piana Pastorino.

Allenatore: Alessi.



Arbitro: Anton Giulio Ermini (Sez. Genova), assistenti: Davide Biase e Andrea Poggi (Sez.Genova).