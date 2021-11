Monia indica la strada per ‘Dakar’: online il nuovo singolo della cantautrice sanremese (Video)

Nuovo, fresco, mai banale e dalle mille sfaccettature. È uscito ‘Dakar’, il nuovo singolo della cantautrice sanremese Monia, ultimo lavoro di un’artista in costante evoluzione e attenta alle sonorità del suo tempo.

Dopo la botta electro di ‘La vita è un bluff’ e l’elegante freschezza di ‘Karitè’, Monia torna con un brano più riflessivo che è anche un’analisi di sé stessa, un dialogo con quel lato di noi che troppo spesso faccio fatica a voler incontrare.

“Un pezzo che porto in valigia da anni e che ha trovato il suo vestito migliore solo ora - commenta l’artista - un lavoro che mi rende davvero orgogliosa. Una vera bomba”.

“In ‘Dakar’ ho voluto raccontare un pezzo di vita comune, un desiderio mancato per colpa nostra, una festa come tante ma diversa da tutte - aggiunge Monia - in realtà mi piace non ci sia solamente questa chiave di lettura, perché si può alludere benissimo al racconto di una storia finita male, o non iniziata per nulla, mentre io ho usato la coppia per fare un autodialogo con una parte di me. Grazie a chi crede in me, a chi ha voglia di capirmi e di sedersi accanto a me”.

‘Dakar’ è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming. Il video è sul canale YouTube ufficiale di Monia.