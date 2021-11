Imperia: ad OliOliva 2021, premiazione del concorso fotografico ‘Racconta il Mar Ligure’ di CNA Imperia (foto)

Promosso da CNA Imperia e L’Associazione Culturale Digit Art In Foto, ieri ad OliOliva la premiazione del concorso fotografico Racconta il Mar Ligure, nato all’interno del progetto MareCultura, un contest nazionale per celebrare il paesaggio e l’ambiente, i Borghi, la gente, le specialità gastronomiche, il lavoro, il turismo e le tradizioni lungo le coste del nostro mare.

«Racconta il Mar Ligure è la prima edizione del contest fotografico pensato per raccogliere le migliori immagini che testimoniano il nostro modo di vivere il mare, le persone che lo rappresentano e le tradizioni ad esso collegate – spiega Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia - scatti che hanno disegnato un territorio, ma anche una narrazione di storie, memorie ed emozioni per raccontare il profondo legame tra l’uomo e il mare e le sue vocazioni, da quella turistica a quella sociale».

Un concorso aperto a tutti gli appassionati di fotografia, senza distinzione fra dilettanti e professionisti. I migliori scatti sono stati valutati da una giuria di esperti composta da Marco Zurla - Delegato Provinciale FIAF e Presidente Digit Art In Foto, Antonio Semiglia - Segretario Digit Art In Foto, Elisabetta Perrone - Socio fondatore Digit Art In Foto, Simone Caridi per CNA Cinema e audiovisivo e Luciano Vazzano - Segretario CNA Imperia.

Premiati dunque ieri i vincitori da parte del Presidente CNA Imperia Michele Breccione, Il Segretario Luciano Vazzano ed il Segretario dell’Associazione Culturale Digit Art In Foto Antonio Semiglia durante la manifestazione OliOliva.

Questi i nomi:

· I classificata, ANGHILERI SILVIA con il suo scatto BARCA A VELA,

· II classificato CHIAIESE MARIO con il suo NON SOLO ADRIATICO

· III classificato, BOLLA PAOLO con UNA PORTA SUL MARE.

Segnalati inoltre dalla giuria gli scatti:

CIUNI LORENZO con DA BITTA A BITTA

CONTI CARLO ALBERTO con LE STELLE DI PUNTA BIANCA

MONACO WILLIAM con SEASHORE

MOTTA MARIO con PENSIERI VAGANTI

PAPARELLA GIORGIO con RACCONTI DI MARE N. 3

PENSA LOREDANA con CANOA POLO E CALIGO

ZUFFO EMANUELE con CIMENTO INVERNALE

«Un grande ringraziamento va ai numerosissimi partecipanti, che hanno accolto il nostro progetto con oltre 750 fotografie giunte da più parti d’Italia: un incredibile successo a celebrare il nostro bellissimo mare ed il suo mondo fatto di volti, sapori, colori e mestieri con scatti originali e di altissima qualità. Le immagini installate hanno reso il nostro stand ad OliOliva un passaggio obbligato e davvero apprezzato: la scelta delle vincitrici non è stata facile. Ringraziamo davvero l’Associazione Culturale Digit Art In Foto per averci aiutato a rendere possibile questo racconto partecipato ed intenso del nostro mare, con la sua bellezza concreta che abbiamo rappresentato con grande orgoglio».