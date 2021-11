Dopo Sanremo anche Bordighera punta sul cioccolato: un dolce evento di tre giorni in piazza Eroi

Non solo Sanremo. Anche Bordighera pensa al cioccolato per un evento invernale che indichi dolcemente la strada verso il Natale.

Gli uffici comunali bordigotti stanno lavorando per individuare l’organizzatore della fiera che, da programma, dovrebbe essere in calendario i prossimi 10, 11 e 12 dicembre in piazza Eroi della Libertà. Sarà lo stesso che avrebbe dovuto portare la fiera del cioccolato a Sanremo a fine ottobre? E che fine ha fatto l'evento sanremese? Ad oggi non c'è traccia della programmazione.

Certo è che la linea delle due città sembra tracciata con la scelta ‘dolce’ che va incontro anche ai desideri di residenti e turisti dopo un periodo a dir poco amaro per il mondo degli eventi e del commercio.