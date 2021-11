Coronavirus: numeri stazionari oggi in Liguria, nell'imperiese 8 nuovi contagi e ricoveri in lieve aumento

Cala il numero dei contagiati ma rimane invariato il tasso di positività nella nostra regione, nel classico bollettino quotidiano relativo al Covid-19.

Sono infatti 68 i nuovi positivi oggi in Liguria, a fronte di 1.478 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre agli 8.035 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 21,73 pari al 4,6%.

Nella nostra provincia sono stati 8 i nuovi contagiati di oggi, mentre Savona e Spezia possono segnare lo ‘zero’. Infine a Genova sono stati 68. Nessun morto ma lieve aumento dei ricoverati, sia in regione che nell'imperiese.

Tamponi processati con test molecolare: 1.732.056 (+1.478)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 981.202 (+8.035)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 115.623 (+628)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.610 (+14)