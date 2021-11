Coronavirus: trend settimanale, crescono leggermente (217) i contagiati in provincia. Tutti i dati comune per comune

Sono purtroppo in aumento, seppur a livelli decisamente inferiori a quelli dello scorso anno, i contagiati da Covid-19 che sono a casa nella nostra provincia. Su un totale di 217 (erano 206) è anche questa settimana Sanremo quella con il maggior numero di contagiati, passati da 39 a 53. Scende Imperia, anche se è la seconda città, passando 38 a 35 mentre risale nuovamente Taggia, da 20 a 23.

Gli altri comuni fanno segnare dati decisamente inferiori, anche se Ventimiglia e Diano Marina vedono risalire il numero dei casi, rispettivamente da 2 a 13 e da 9 a 12. Scendono invece, i casi nei due focolai registrati nelle ultime settimane a Pieve di Teco e Pornassio in Valle Impero. Nel primo caso scendono da 19 a 11 e, nel secondo da 12 a soli 2. Buone notizie anche da Dolceacqua, dove si dimezzano passando 16 a 8, e dalla piccola Armo in Valle Arroscia dove scendono nuovamente da 7 a 2, dopo il focolaio delle settimane scorse.

Questa la situazione negli altri comuni: Diano San Pietro, Dolcedo e Vallecrosia 6; Diano Castello 5; Camporosso e Pontedassio; Bordighera, Borghetto D'Arroscia, Ospedaletti, Prelà e Riva Ligure 3; Armo, Cipressa e Pornassio 2; Apricale, Borgomaro, Castellaro, Montalto Carpasio, San Bartolomeo al Mare e San Lorenzo al Mare.

Sono invece Covid free (senza contagiati): Airole, Aquila D'Arroscia, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Caravonica, Castelvittorio, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Civezza, Cosio D'Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Isolabona, Lucinasco, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna, Pigna, Pompeiana, Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Terzorio, Vallebona, Vasia, Vessalico e Villa Faraldi.

Per quanto riguarda le persone confinate a casa in ‘sorveglianza attiva’ è sempre Sanremo a comandare, con 210, seguita da Imperia 111, Ventimiglia 88, Taggia 69, Diano Marina 36, Ospedaletti 30, Pieve di Teco 26, Bordighera 25, Diano San Pietro 22, Dolcedo e Vallecrosia 18, Dolceacqua 17, Diano Castello e San Biagio della Cima 15, Riva Ligure, 11, Camporosso e Pontedassio 8, Borghetto D'Arroscia e Prelà 7, Apricale 5; Armo, Pigna, San Bartolomeo al Mare e Soldano 4; Cipressa, Isolabona e Pornassio 3; Borgomaro, Castellaro, Diano Arentino, Montalto Carpasio e Vallebona 2; Badalucco, Castelvittorio, Cesio, Costarainera, Lucinasco, Rezzo, Rocchetta Nervina, Santo Stefano al Mare e Vessalico 1. Nessuno in sorveglianza attiva negli altri comuni.