Vasia: a Pantasina, cerimonia per la Giornata delle Forze Armate e dei Caduti di tutte le guerre

Si è svolta a Pantasina alle ore 10.45 odierne la Giornata delle Forze Armate e di Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.

Alla cerimonia hanno preso parte le rappresentanze delle Associazioni d'arma e combattentistiche e il Sindaco di Vasia Mauro Casale. Al termine della cerimonia è stata celebrata al Santuario della Madonna della Guardia di Pantasina una Messa a suffragio dei caduti di tutte le guerre.

Al termine della Cerimonia, cui ha fatto seguito un piccolo rinfresco offerto dalla Pro Loco e dalla popolazione di Pantasina, il Sindaco ha colto l'occasione per ringraziare gli intervenuti significando l'importanza di mantenere vivo il ricordo di tutti coloro che, anche a distanza di oltre cento anni da oggi, hanno dato la loro vita per contribuire a realizzare l'Italia in cui viviamo. Il Sindaco ha inoltre ribadito la ferma volontà di effettuare anche negli anni futuri le giornate di commemorazione davanti alle lapidi poste nel Capoluogo e nelle singole frazioni perché anche questi simboli contribuiscono a mantenere salda e viva l'identità di una comunità piccola o grande che sia.