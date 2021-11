Vallecrosia: approvato il progetto per adeguare un semaforo di via Aprosio alle esigenze dei non vedenti

L’Amministrazione comunale di Vallecrosia ha approvato il progetto definitivo per un adeguamento dell'impianto semaforico all’incrocio tra via Colonnello Aprosio, via Roma e via Colombo alle esigenze dei non vedenti.

L’approvazione progetto è propedeutica alla partecipazione al bando del Ministero dei Trasporti per l'assegnazione del finanziamento a favore dei comuni per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze degli ipovedenti, con la copertura del 70% dei costi di realizzazione.

L’intervento ha come finalità quello di realizzare attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti per rendere più sicuro e più gradevole il loro spostamento in corrispondenza dell’incrocio ad alto flusso pedonale e che risulta particolarmente pericolosa per l’enorme traffico veicolare che quotidianamente vi transita.

Il costo previsto del lavoro da mettere in atto è di 54mila euro.