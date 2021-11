Santo Stefano al Mare: cerimonia 4 novembre, il sindaco Pallini "Non un semplice ricordare ma attingere ai valori per la nostra identità" (Foto)

“Commemorare questa giornata non é un semplice ricordare ma attingere da questo sacrificio i valori fondanti della convivenza, passione, compassione, carità, aiuto reciproco, amore per il prossimo, tolleranza, rispetto e lealtà”.

Con queste parole Marcello Pallini, sindaco di Santo Stefano al Mare ha aperto l’orazione per la celebrazione legata al 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale, giornata delle Forze Armate e quest’anno anche centenario del Milite Ignoto. È stata l’occasione per rendere omaggio al sacrificio di tutti quei caduti per la Patria durante le grandi Guerre.

Santo Stefano al Mare ha organizzato una celebrazione raccolta nel rispetto delle misure anti Covid nazionali, con la stretta partecipazione di alcuni rappresentanti dell’amministrazione e delle forze dell’ordine locali. Per l’occasione è stata posata una corona d'alloro commemorativa davanti al monumento ai caduti.

La cerimonia ha visto anche la partecipazione di Don Umberto Toffani che ha impartito la benedizione. Oltre alle autorità non mancavano anche i rappresentanti degli Alpini del gruppo Riva Santo Stefano, così come alcuni figli di reduci, tra di loro c'era Domenico 'Mino' Lombardi, il cui padre, Giacomo, per anni, è stato anima e organizzatore di queste importanti quanto sentite celebrazioni alla memoria.