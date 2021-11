Sanremo: 'Long Covid', le patologie dopo aver contratto il virus oggi in un convegno organizzato al Casinò (Foto e Video)

Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo al massimo della capienza consentita, questa mattina per il convegno, organizzato dalla sezione di Sanremo-Imperia dell’Associazione Italiana Donne Medico, sulla nuova patologia denominata ‘Long Covid’.

Come ci ha cambiato questa nuova pandemia e quali sono le principali sequele che si manifestano dopo mesi dalla guarigione dell’episodio acuto? Una domanda che ci poniamo dopo oltre un anno di lotta contro la malattia da Coronavirus Covid-19, con i riflettori puntati sul percorso post guarigione clinica.

L’abbiamo girata a Elena Lanteri Cravet, responsabile Aidm della nostra provincia: “Conosciamo la malattia, ma ci troviamo di fronte a diverse sequele che non sappiamo identificare. Il ‘Long Covid’, come evidenziato dall’organizzazione mondiale della sanità, è stato identificato come una patologia a sé stante, comprendendo i problemi che rimangono dopo l’infezione acuta. Coinvolgono gli organi ma hanno anche un effetto sul piano psicologico. Vogliamo informare le persone per conoscere meglio le situazioni per come si deve affrontare seriamente, lasciando perdere le informazioni scorrette e notizie inappropriate che hanno alterato la comunicazione e il contatto tra medico e paziente”. Stiamo parlando del problema social e delle fake news con le molte manifestazioni di ‘no vax’ e ‘no green pass’. Cosa dite come associazione? “Penso che sono solamente male informate e si muovono sulla base di notizie sbagliate. Non devono aver paura del vaccino ma della malattia, perché le complicazioni di quest’ultima sono decisamente più deleterie. Non dimentichiamo che i vaccini ci hanno sempre consentito di superare gravi malattie”.

Con il Presidente dell’Ordine dei Medici provinciale, Francesco Alberti, abbiamo tracciato un bilancio sulla situazione dei medici di base nell’imperiese: “A parte il problema della carenza dei medici, noto comunque un impegno da parte loro, per fare in modo che la popolazione non vaccinata lo faccia e ricorra anche alle terze dosi. Credo che sia il messaggio più importante da dare ai medici di base, da trasmettere poi ai pazienti. Il convegno di oggi va a toccare i problemi legati al post Covid, ovvero quei sintomi emersi dopo l’infezione. E’ un tema che va a concludere un ciclo di interesse comune per la popolazione e non solo per i sanitari, partito con il convegno dell’ordine dei medici”.

Oltre a molti medici e gente comune, sul piano istituzionale era presente anche l’Amministrazione comunale, con l’Assessore Costanza Pireri. A lei abbiamo chiesto di fare il punto della situazione sulle scuole, alla luce delle molte classi in quarantena nelle ultime settimane: “Anche le scuole sono coinvolte anche se meno dello scorso anno. Stiamo studiando delle nuove formule per evitare che i ragazzi vengono allontanati dalla scuola se c’è un solo compagno positivo”. Numeri che confermano come la vaccinazione stia migliorando la situazione: “E’ sicuramente il punto di riferimento e invito tutti a fare la terza, come ho fatto io, perché al momento è l’unica soluzione adottabile, per rispetto nostro e di chi sta vicino”.

Il Covid sta provocando anche diversi problemi sul piano sociale, con manifestazioni e, purtroppo, anche minacce agli Amministratori locali e nazionali. Tra queste anche quelle ai danni del Presidente della Regione. Ne abbiamo parlato con l’Assessore Gianni Berrino: “Sono minacce inutili perché la libertà di idee deve essere un arricchimento delle discussioni, ma non bisogna mai trascendere in quanto accaduto negli ultimi giorni. Il Covid ha lasciato rabbia, cattiveria e frustrazione spesso messa in atto sui social, dove è facile scrivere cose bruttissime e non si pensa che a qualcuno viene anche la voglia di metterle in atto”. Situazione in regione e nella nostra provincia dove la situazione è nettamente migliorata. Il lavoro sanitario della Regione ha quindi funzionato: “Si e i dati sono estremamente positivi e questo ci conforta molto, per poter riprendere al più presto la vita ‘normale’, lasciata a febbraio del 2020. Ci vorrà ancora qualche accorgimento ma ci auguriamo di farlo il più presto possibile”. A dimostrazione di questo lo scorso anno, di questi tempi, i locali la sera erano chiusi mentre, proprio ieri sera le città erano piene di vita: “Un fattore importante in chiave economica e turistica perché viviamo di questo. Pensare alle prospettive dei prossimi weekend è fondamentale. Lo scorso anno parlavamo di chiusure di fare o meno il Festival e la Milano-Sanremo. Oggi pensiamo al Giro d’Italia e non a manifestazioni annullate. In un anno un bel passo avanti”.

L’associazione che ha organizzato l’appuntamento di oggi è stata fondata il 14 ottobre 1921 a Salsomaggiore Terme e riconosciuta nel 1922 a Ginevra, dal Bureau Internazionale, è membro della ‘Medical Women’s International Association’. Nasce ad opera di Clelia Lollini, che era presente a New York, il 25 ottobre 1919, alla fondazione della M.W.I.A., e di Myra Carcupino-Ferrari.