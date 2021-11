Regione, l'assessore Berrino punta sul Giro d'Italia ma ironizza: "Scelto per promuovere la Liguria perché certi che non passi sulle autostrade..." (VIDEO)

"Il Giro d'Italia mancava da troppo tempo - ha spiegato Berrino - è dal 2015 non passava per la Liguria, troppi anni per una terra molto legata al ciclismo. Tra l'altro in provincia di di Savona si ricorda quest'anno il grande Olmo, quindi anche un segnale importante. Poi naturalmente la promozione turistica legata al passaggio del Giro, come della Milano-Sanremo, per queste terre è ampissima perché i telespettatori saranno tantissimi: una vera promozione sulla quale la Regione ha deciso di investire al di là di quelli che saranno le città toccate. Mostrare la Liguria a maggio già bellissima in tutto il mondo è per noi un'importante scommessa che abbiamo fatto, certi che coloro che vedranno la bellezza della nostra terra in televisione ne saranno attratti. Non solo gli appassionati di ciclismo".

Nel frattempo da domani, lunedì 8 novembre, Rcs, organizzatrice della corsa Rosa, annuncerà le tappe pianeggianti che vedranno come protagonisti i velocisti e nei giorni successivi, il 9 e il 10, invece spazio alle gare adatte agli attaccanti e successivamente le frazioni dedicate alle montagne.

Se la tappa Parma-Genova pare essere certa e prevista per il 19 maggio, il giorno successivo sarebbero in corsa Andora o Sanremo come partenze per arrivare fino a Cuneo. Anche se non sono da escludere sorprese per il savonese, con Celle a fare da outsider visto che nel 2022 si celebra il trentennale della morte dello storico cellese Giuseppe "Gepin" Olmo, che vinse nella sua carriera due edizioni della Milano-Sanremo e 20 tappe al Giro.