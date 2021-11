L’artista digitale spagnola Houda Bakkali onora Sanremo sulla rivista Time

Houda Bakkali, artista digitale spagnola innamorata della città di Sanremo e della sua Riviera, partecipa con una sua opera dal titolo ‘Apasionadamente’ - un omaggio alla felicità ispirata ai colori di Sanremo e del Mediterraneo – a TIMEPieces, iniziativa lanciata da Time che offre una raccolta di oltre 4.500 NFT originali di oltre 40 artisti in tutto il mondo.

A partire da giovedì 23 settembre i collezionisti potranno acquistare i TIMEPieces tramite un drop casuale randomizzato su nft.time.com. Questo drop consiste in una varietà di edizioni per un totale di 4.676 pezzi e verrà rivelato una volta che saranno tutte coniate. Ogni IMEPieces avrà un prezzo di 0,1 ETH con l’obiettivo di attirare una vasta gamma di collezionisti.



I proprietari di IMEPieces potranno collegare i loro portafogli digitali al sito e ricevere accesso illimitato a TIME.com durante il 100° anniversario di TIME nel 2023. Riceveranno inoltre inviti esclusivi ad alcuni dei futuri eventi in presenza e accesso a una varietà di esclusive esperienze digitali. Saranno offerte anche ulteriori opportunità ai proprietari di più pezzi.



In questo modo IMEPieces celebra il lavoro degli artisti, che è stato un aspetto fondamentale del marchio TIME per quasi 100 anni.



Gli artisti per la collezione genesi di IMEPieces provengono da un gruppo selezionato dal direttore creativo di TIME D.W. Pine. Il gruppo scelto per partecipare a IMEPieces proviene da quasi tutti i continenti e si caratterizza per un’ampia varietà di approcci all’arte, dalla fotografia alle illustrazioni, ai dipinti e altro ancora. Quasi un quarto di loro ha prodotto cover per TIME in passato e la metà non ha mai prodotto un NFT. Ogni pezzo, completamente originale per TIME, è fondato sull’idea di ‘Costruire un futuro migliore’.



Fonte: jamesmagazine.it