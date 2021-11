Dolceacqua: approvata la sostituzione della ringhiera e la nuova illuminazione di via Roma

L'amministrazione comunale di Dolceacqua ha approvato il progetto esecutivo per l'intervento di sostituzione ringhiera e pali dell'illuminazione pubblica lungo via Roma nel tratto compreso tra il ponte nuovo e la banca. Il costo totale dell'intervento è pari a 71mila euro .

I lavori sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica nonché all'istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Al contempo tali opere riguardano lo sviluppo territoriale sostenibile e quindi interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole e edifici pubblici del patrimonio comunale oltre che per l'abbattimento di barriere architettoniche.