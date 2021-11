Coronavirus: intervista al Dottor Cenderello "I numeri ci fanno stare tranquilli e ben sperare per il futuro" (Video)

Nonostante le diverse forme di protesta, attuate sia a livello locale che nazionale, la situazione Covid è in miglioramento. Come evidenziato nei giorni scorsi dal nostro giornale i ‘numeri’ del novembre 2020, raffrontati con quelli di quest’anno, ci consegnano circa l’80/90% di morti e ricoverati in meno di un anno fa, senza dimenticare anche l’assenza in questi giorni di pazienti in terapia intensiva all’ospedale di Sanremo.

Abbiamo approfittato del convegno sul ‘Long Covid’, organizzato a Sanremo dall’Associazione Italiana Donne Medico, per tracciare un nuovo bilancio con il Primario delle Malattie Infettive dell’ospedale di Sanremo, Giovanni Cenderello, che ha relazionato nel corso dell’incontro.

Anche lui ha confermato il deciso miglioramento della situazione, grazie alla campagna vaccinale: “I numeri dei ricoverati di questi giorni sono assolutamente di tranquillità e riusciamo a gestire molto bene i piccoli ‘focolai’ che registriamo quotidianamente e la mortalità è nettamente ridotta. Stiamo lavorando benissimo con gli anticorpi monoclonali con oltre 200 pazienti già trattati, ovvero una netta riduzione di ricoveri e di pazienti che stanno male. Con questo tipo di trattamento, infatti, fatto nei tempi giusti ovvero tre-quattro giorni dall’insorgenza dei sintomi, riusciamo ad abbattere i ricoveri”.

Lo scorso anno eravamo già a dieci giorni dall’inizio del nuovo mini lockdown, tra chiusure serali dei locali e coprifuoco: “La variante Delta che stiamo affrontando oggi ha un ‘R con 0’ ovvero un indice di contagiosità (senza vaccinazione o misure di protezione), che è doppia del virus originale. L’indice ‘R con 0’ originale era a ‘tre’ e oggi è a ‘sette’. In più, se oggi abbiamo un indice ‘RT’ a uno, vuol dire che la vaccinazione, i monoclonali e le misure intraprese in Italia, stanno funzionando benissimo”.

E’ proprio di ieri la lettera ‘aperta’ dei sindaci dell’estremo ponente sulla vaccinazione sia per la terza dose che per la prima a chi non l’ha fatto (52mila in provincia di Imperia): “L’appello è corretto perché, non dimentichiamo che oggi i ricoverati in area Covid sono di otto-nove volte inferiori a quelli di un anno fa. Vuol dire che la vaccinazione funziona, l’unico elemento che ha cambiato la gestione della pandemia in questo anno”.

E’ di pochi giorni fa, a livello internazionale, dell’arrivo della ‘pillola’ che potrebbe dare una grossa mano: “Il ‘Monulpiravir’, prodotto da Merck Sharp & Dohme in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics, dovrebbe arrivare presto in commercio anche da noi. Sarà una ulteriore arma che faciliterà la terapia domiciliare vera, con farmaci antivirali ed efficaci. Dovrebbe, nei primi mesi del 2022, anche un inibitore delle proteasi prodotto da Pfizer e, con questo saremmo in grado di fare una terapia di combinazione e stroncare la viremia in fase precoce, evitando le conseguenze più gravi”.

Lei, qualche mese fa aveva detto che a metà del 2022 sarà possibile evitare le mascherine nei luoghi chiusi. Ce lo conferma? “Secondo me dovremmo farcela”.