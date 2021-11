Bordighera: scritte 'No Vax' in via Napoli, Lista Toti "Ancora una volta ci troviamo davanti ad un episodio inquietante"

‘Toti nazista lurido’, ‘Draghi nazista maledetto’ e ‘Governo nazista criminale’, più altre frasi sconnesse sulla pericolosità dei vaccini.

"Ancora una volta ci troviamo davanti ad un episodio inquietante - scrivono in una nota i consiglieri regionali della Lista Toti Liguria in questo caso è successo a Bordighera, in via Napoli, nei pressi delle scuole, e ancora una volta a finire nel mirino della follia no-vax è, fra gli altri, il presidente Giovanni Toti, cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Siamo certi che la campagna vaccinale, che sta conducendo tutto il Paese verso il ritorno alla normalità, andrà avanti in Liguria con ancora maggiore tenacia, ma questo climax ascendente di insulti e minacce diventa sempre più preoccupante”.