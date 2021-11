Bordighera: ok della giunta ai lavori per l'adeguamento anti incendio al mercato di piazza Garibaldi

La giunta della Città delle Palme ha approvato il progetto definitivo per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi del mercato al coperto di piazza Garibaldi . Durante il procedimento di rinnovo del certificato di prevenzione incendi il settore tecnico ha rilevato la necessità di provvedere preliminarmente ad alcuni interventi di adeguamento alla norma vigente. Il costo dei lavori ammontava all'importo complessivo di 39.377,60 euro .

L'amministrazione ha approvato inoltre l'intervento di spostamento del quadro ascensore ritenuto opportuno ai fini dell'adeguamento per una spesa ulteriore di 4.379,60 euro. Totale della spesa attuale dei lavori 43.757,40 euro.

Il mercato, posto al centro della città che scende sul mare, rappresenta un luogo importante per tutta la comunità, la cui sicurezza è sempre in primo piano.