Liguria, un destino sul mare. Il ruolo di Albenga e di Ventimiglia

Costantino, proclamando il cristianesimo religione ufficiale, voleva farne un mezzo di persuasione all'obbedienza, un motivo di solidarietà tra la chiesa e lo stato, ma la spiritualità insita nel messaggio evangelico e soprattutto i contrasti determinati tra gli stessi vescovi da dissensi teologici, finirono con l'evolversi in fattori decisamente negativi per l'unità e stabilità dell'impero.



Una instabilità a cui si sottrasse in larga misura la Liguria grazie al suo mercato marittimo e il consolidarsi dei rapporti tra l'emporio ligure e la Val Padana, oltre che con la Provenza. Dopo la morte di Costantino, come si diceva, i figli e i nipoti dell'imperatore si erano affrontati in una serie di rovinose guerre civili, rese più aspre dalle dispute religiose tra l'eresia ariana e gli atanasiani, correnti sostenute e strumentalizzate dagli opposti pretendenti al potere. Giuliano (360-363), per porre fine alle controversie, si era addirittura indotto a favorire un ritorno al paganesimo. I suoi successori, tuttavia, furono costretti a battersi con scarso successo contro le popolazioni barbariche slave e germaniche, incalzare dagli Unni, finché la guida dell'impero fu affidata a Teodosio, buon soldato, che seppe sconfiggere gli avversari più pericolosi e a frenarne le velleità espansionistiche. Teodosio ripristinò il cristianesimo come religione di stato, accettando la fede cattolica, ispirata dal concilio di Nicea e condannando come eretiche le altre confessioni scismatiche definite "conciliabilo di dementi".



Nel periodo delle persecuzioni ariane, si era distinto Martino di Tours, che sfuggito ad esse si era rifugiato in Liguria sull'isola Gallinara, antistante Albenga, dove trovò Ilario di Poitiers e creando un cenacolo di vita spirituale ortodossa e monastica che abbracciava tutta la Liguria e la Francia meridionale in grado di preservare la fede apostolica. La Liguria non aveva cessato nel frattempo di fungere da catalizzatore economico e mercantile per l'impero in virtù delle sue capacità navigatorie, sfruttando sapientemente il favore del vento: era appena ai suoi esordi l'arte del bordeggiare. Le "corbitae" recavano a Genova, a Ventimiglia e ad Albenga il grano dell'Africa e della Sicilia, destinato a Milano, capitale della diocesi annonaria. Soprattutto Albenga e Ventimiglia erano considerate, dopo Genova, le più importanti città della Liguria romana, essendo centri nevralgici della sua anima mercantile. Infatti Genova non era più una semplice stazione navale verso la Gallia e la Spagna, ma un emporio commerciale che grazie alle vie di comunicazione romane sulla via Julia Augusta da Piacenza a Tortona, a Vado e a Nizza. In tale contesto Albenga e Ventimiglia fungevano da punti di attivo collegamento dei mercati metropolitani da Milano, Aquileia e Arles. Una testimonianza di questo risveglio economico è dato dalla costituzione di Onorio del 418 nella quale si attesta che negli empori genovesi, ingauni ed Intemeli si trovavano i prodotti dell'Arabia, della Siria, dell'Africa, della Spagna e della Gallia.



Con gli avvenimenti che vanno dall'età di Costantino alla spedizione di Rotari, nel 643, la Liguria subisce varie metamorfosi: un tratto del suo territorio farà parte della provincia delle Alpi Marittime comprendente Nizza, mentre Genova e le due riviere apparterranno alla provincia delle Alpi Cozie. La Liguria occidentale, da parte sua, visse un periodo florido proprio per la sua attiguità alla Gallia. Infine tutta la regione nel suo complesso si chiamerà "Provincia Maritima Italorum" e in quel "Maritima" avremo una anticipazione del suo futuro destino, anche se dovranno trascorrere ancora quattro secoli prima che la gloria ligure esploda prepotentemente sui mari.

Pierluigi Casalino