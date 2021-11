Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 7 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 7 NOVEMBRE

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, camminata a cura di Luca Patelli da Rocchetta Nervina a Ponte Paù. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 347 6006939 (più info)



9.00. ‘Long Covid , come ci ha cambiato la pandemia’: convegno organizzato dalla sezione di Sanremo-Imperia dell’A.I.D.M. (Associazione Italiana Donne Medico) e destinato a medici ed operatori sanitari ma aperto anche alla popolazione interessata ad una informazione corretta e professionale. Teatro del Casinò, necessario green pass (locandina)

15.30. ‘Halloween di Confesercenti’: allestimento del Bosco Cantastorie con il Drago degli incubi itinerante. Piazza Colombo

IMPERIA



7.45. Escursione alla scoperta del Bosco di Grou partendo da Bajardo (5 ore + le soste) accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino (10 euro). Ritrovo nel parcheggio autostrada Imperia ovest alle ore 7.45 partenza ore 8, oppure Arma di Taggia benzinaio Agip ore 8.20, oppure direttamente a Bajardo inizio paese, info 337 1066940 (più info)

9.00-20.00. ‘Olioliva - Festa dell’Olio nuovo’ (ultimo giorno): evento alla scoperta dell’olio extravergine appena franto e delle eccellenze enogastronomiche del territorio volto a far conoscere la filosofia della Dieta Mediterranea. Centro storico di Oneglia (la brochure con il programma a questo link)



10.00-18.00. Torneo di Padel benefico a cura dell’associazione ‘Links Clicca Sulla Vita’ con ricavato devoluto al progetto ‘La Stanza del Sorriso’ per il reparto oncologico dell’ospedale Gaslini. Corcuera Padel ai Piani di Imperia, info e iscrizioni al 347 8437766



10.00. ‘Giraparasio’: visita guidata al borgo del Parasio in collaborazione con il Circolo Parasio. Info e prenotazioni 331 6992009

10.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Imperia - 11 Antiche vie’. Galleria Rondò, piazza De Amicis, sino al 21 novembre (h 10/12-16/19)

10.00. Olioliva-Run 2021: gara podistica promossa dal Marathon Club Imperia nell’ambito della manifestazione Olioliva 2021 (i dettagli a questo link)

17.00. Per la rassegna ‘T: come Teatro’, spettacolo dal titolo ‘Sirene - di mamma ce n’è una sola’: due atti unici di Aldo Nicolaj con Alessandra Brunengo, Iole Dibernardo, Sandra Donnini, Elena Orsini, Cristiano Peri, Graziella Pulga. Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, anche domani, info 329 7433720 (più info)

17.30. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, monologo messo in scena dalla Compagnia Fabrica Teatro dal titolo ‘Sono solo canzonette?’. Evento in collaborazione fra il Teatro dell'Attrito e il CSA ‘La Talpa e l'Orologio’. Spazio della Talpa in regione Barcheto (più info)

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



15.00. ‘Parata di Spose di fine stagione’ organizzata dal gruppo di aziende del wedding di ‘Together is Better’ per ringraziare tutte le spose che non hanno rinunciato al loro sogno. Partenza da Ultimo Boutique e arrivo alla rotonda di Sant'Ampelio per concludere con brindisi e taglio della torta



16.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

TAGGIA ARMA

9.30. Escursione da Rocchetta Nervina al Monte Abellio accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo nella piazza all’ingresso di Rocchetta Nervina oppure alle 9 alla Stazione FS di Bordighera, info 338 1375423 (più info)

TAGGIA

21.30. Finale regionale di Miss Liguria 2021 con momenti dedicati alla bellezza, alla moda e allo spettacolo. Madrine della serata: Alice Leone di Taggia (Miss Liguria 2020), Valentina Gullo di Taggia (pre-finalista Nazionale Miss Eleganza Liguria 2019), Giulia Nora di Genova (pre-finalista Nazionale Miss Cinema Liguria 2019). Presenta Sabrina Figari di Genova. Dancing ‘Tre Gi’ di Taggia, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



DOLCEACQUA

15.00. Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione del vino Rossese doc e prodotti tipici (ogni prima domenica del mese). Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info 337 1004228 (più info)

17.00. In occasione del centenario della deposizione del Milite Ignoto, consegna di un modello in scala del treno protagonista dell’evento, realizzato da Paolo Gamalero. Pinacoteca G. Morscio, Via Doria 10, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid

FRANCIA

MONACO

9.30. 44° Cross del Larvotto, organizzato dall'A.S. Monaco Athlétisme. Plage du Larvotto (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

15.00. Cine-Concerto per la famiglia con proiezione del film muto ‘Sherlock, Jr.’ di Buster Keaton con un'improvvisazione al pianoforte di Paul Lay, organizzato dall'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00-19.00. Il Salone del Matrimonio con la partecipazione di più di 100 espositori. Acropoli, Centro Congressi ed Esposizioni (più info)

