Calcio: i convocati della Sanremese per il match di domani con il Novara

Questa mattina la Sanremese ha effettuato la rifinitura in vista del match di campionato con il Novara in programma domani allo stadio Comunale alle ore 14.30.



Dopo essersi soffermati in sala video, i biancoazzurri hanno lavorato duramente per mettere a punto tattiche e schemi.



Sono 20 i convocati di mister Andreoletti: out Bohli, Ferro e Pellicanó. Non convocati Lodovici e Bastita, ci sono i giovani della Juniores Urgnani ed Elettore. Squalificato Bregliano.



PORTIERI: Malaguti (2003), Piazzolla (2004)

DIFENSORI: Acquistapace (2000), Mikhaylovskiy, Aita (2002), Gatelli, Nouri (2001)

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Maglione (2002), Gagliardi, Urgnani (2004), Gemignani, Valagussa, Larotonda (2002)

ATTACCANTI: Anastasia, Ferrari, Vita, Orefice (2000), Scalzi, Elettore (2004).