Atletica Leggera: sabato prossimo 'Corri con Noi', la Maurina Olio Carli organizza un challenge sui 100 metri

Si svolgerà sabato prossimo, al nuovo campo sportivo ‘A. Lagorio’ di borgo Prino a Imperia, la prima manifestazione di atletica leggera ‘Corri con noi’, organizzata dalla Maurina Olio Carli in collaborazione con il comune di Imperia (Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni).

Sarà una prova sulla distanza dei 100 metri, la gara ‘regina’ dell’atletica leggera, che ha visto trionfare quest’estate alle Olimpiadi di Tokyo l’Italiano Marcel Lamont Jacobs, con il tempo sbalorditivo di 9.80 secondi (record europeo). Chiunque potrà cimentarsi in pista, sfidando i propri amici: giovani, famiglie, veterani e amatori.

“Benché la competizione non sarà una gara omologabile dalla federazione Fidal - commenta il Presidente della Maurina Olio Carli, Massimiliano Mulas - è in ogni caso il primo evento della stagione agonistico-sportiva che ci vede impegnati sulla pista del campo del Prino come società organizzatrice. Chiunque, sabato prossimo dalle 14 a seguire alle 17.30 potrà correre mettendosi alla prova sulla distanza che, oltre a far constatare il proprio ‘stato di forma’, dà la possibilità a chi avrà piacere di passare un sabato pomeriggio in nostra compagnia, all’insegna dello sport e dell’amicizia. Colgo l’occasione ricordando che è sempre possibile iscriversi ai nostri corsi indirizzati a giovani e giovanissimi che vogliano iniziare a praticare l’atletica leggera. Chissà che, magari, tra chi correrà sabato non vi sia il futuro Marcel Jacobs: visto quanto accaduto a Tokyo a lui e agli altri azzurri, ormai tutto è possibile”.

Il campo del Prino è una struttura di alto livello e il materiale della pista è nuovo ed elastico. Con il rifacimento dell’impianto è stato costruito anche un secondo rettilineo per i 100 metri a est, in direzione monte, cosicché durante i meeting chi correrà le gare veloci non avrà il vento contrario che solitamente soffia dal mare, come d’altronde accade nella maggior parte delle città balneari. Quindi le condizioni sono ottime per poter ottenere già da subito tempi di assoluto rilievo.

“Come società sportiva di provincia – prosegue Mulas - siamo continuamente attivi nel formare i nostri tecnici e contribuire alla loro crescita, in modo tale che possano essere di supporto ai giovani atleti nel perseguire i propri obiettivi e risultati”.

La manifestazione di sabato pomeriggio si svolgerà secondo le seguenti modalità: si correranno sulla distanza regolare con cronometraggio elettrico; tuttavia, per semplificare ed agevolare i partenti, non verranno utilizzati i blocchi di partenza, in quanto per poter partire forte è necessaria una tecnica evoluta. Non essendo una gara agonistica quella di sabato, è stata scelta questa modalità di partenza semplificata, mettendo così a proprio agio tutti, anche i meno esperti. Il tempo verrà comunque registrato con il cronometraggio elettrico e verrà rilasciato un diploma di partecipazione con il proprio nome e cognome ed il tempo conseguito come ricordo dell’evento.