Nuovo defibrillatore presso il centro anziani di Camporosso, Riolfo (Lega): “Un’importante attività di prevenzione”

“Oggi pomeriggio insieme al sindaco Davide Gibelli ho partecipato, in rappresentanza di Regione Liguria, all’inaugurazione e alla benedizione del nuovo defibrillatore, donato dall’Associazione culturale eventi benefici (Aceb) di Stefano Urso alla Città di Camporosso in memoria di Pio Ferruolo, storico volontario della Croce Verde. Il nuovo defibrillatore è stato installato presso il centro anziani in piazza d’Armi. Grazie a questa donazione, sarà quindi possibile fare un’importante attività di prevenzione a Camporosso. Un’importante segnale di presenza e un proficuo lavoro delle associazioni sul nostro territorio”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega).