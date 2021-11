Ventimiglia: al museo civico archeologico ‘Girolamo Rossi’ grande successo per le iniziative ‘Via Iulia Augusta’

Grande successo per le iniziative varate in questo inizio autunno dal MAR di Ventimiglia, legate al progetto transfrontaliero “Alcotra - Via Iulia Augusta, un itinerario romano da scoprire”, dedicate alla scoperta dei giardini storici del territorio intemelio.

Hanno visto il tutto esaurito e un grande apprezzamento sia la prima escursione ai giardini pensili dei Palazzi Nobiliari del centro storico di Ventimiglia, curata con grande entusiasmo e ampia generosità da Erino Viola, attento cultore del patrimonio storico e monumentale intemelio, sia quella di venerdì scorso, che è stata l'occasione per poter visitare i giardini di Villa Boccanegra, sotto la colta e preparata guida di Ursula Salghetti Piacenza, curatrice e custode di uno dei più importanti angoli botanici del Ponente Ligure. Successo tale che anche la programmata replica della visita a Villa Boccanegra, prevista per giovedì prossimo ha già registrato il tutto esaurito.

Le iniziative legate al progetto vedranno mercoledì prossimo, alla Sala “Emilio Azaretti” del MAR alle 15.30, la presentazione del libro “I giardini di Ludwig Winter a Bordighera e Ventimiglia”a cura di Paola Gullino, Marco De Vecchi e Annalisa Maniglio Calcagno.