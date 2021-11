Imperia: concorso vetrine, piatti a tema e pacchetti turistici per il weekend di Olioliva

Confesercenti Imperia in occasione della festa dell'olio nuovo, evento principe dell’autunno ligure, che si terrà ad Imperia tra il 5 e il 7 novembre 2021 in collaborazione con Confcommercio ha organizzato il concorso vetrine Olioliva 2021, un concorso che arricchisce l’atmosfera della manifestazione, esteso anche alle attività di Porto Maurizio oltre a coinvolgere gli esercizi commerciali del centro cittadino onegliese, luogo tradizionale dell'evento.

I ristoranti associati a Confesercenti metteranno a disposizione, come già accaduto nelle passate edizioni di Olioliva, piatti a tema per l'occasione, dando la possibilità a cittadini e visitatori di godere delle prelibatezze culinarie liguri accompagnate da un olio di alta qualità. Un modo per promuovere i prodotti tipici del territorio e il regime alimentare della Dieta mediterranea.

Sono stati organizzati pacchetti turistici dedicati alle giornate della manifestazione assieme a un programma di gite giornaliere. L’iniziativa è rivolta soprattutto a Piemonte e Lombardia attraverso l'utilizzo di bus speciali per visitare Imperia e le sua bellezze in occasione di Olioliva.