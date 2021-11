Imperia: a 'Olioliva 2021' anche il concorso fotografico sul tema “La vita tra gli ulivi e i frantoi”

Dopo un anno di pausa forzata riprende il tradizionale Concorso Fotografico del Circolo Castelvecchio partner storico della manifestazione Olioliva.

"Quest’anno – sottolinea il presidente del Circolo Pino Camiolo – dovremo fare a meno, a causa delle restrizioni Covid in vigore, degli studenti che hanno sempre partecipato in massa. Per questo il concorso è riservato ai fotoamatori che dovranno cimentarsi sul tema 'La vita tra gli ulivi e i frantoi'. Le foto verranno esposte durante la manifestazione “Olioliva” mentre la premiazione avverrà domenica 7 novembre alle ore 10,30 presso lo stand istituzionale di Olioliva. Quest’anno, a differenza degli ultimi concorsi, è stato sufficiente produrre le foto solo su supporto cartaceo; questo per rendere più snella la partecipazione dei concorrenti.

Ogni concorrente poteva presentare fino ad un massimo di 3 foto".

Il concorso mette a disposizione i seguenti premi: al primo classificato Coppa o targa e buono acquisto di 300 euro; al secondo Coppa o targa e buono acquisto di 200 euro; al terzo Coppa o targa e buono acquisto di 100 euro. Premio speciale per la foto più votata dal pubblico: 100 euro.