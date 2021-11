Il menù di Confcommercio a Olioliva: gara di cocktail, ricette tipiche e il trekking sulle vie dell’olio

Cocktail Competition: in occasione della manifestazione i bar prepareranno un cocktail accompagnato dal piatto che dovrà avere come ingrediente principale l’olio di oliva taggiasca o un suo derivato. Una giuria selezionata valuterà i tre Cocktail migliori che saranno premiati nella giornata di sabato 6 novembre alle ore 16.00 presso l’Area Incontri in Calata G.B. Cuneo.

Il Piatto di OliOliva: durante i tre giorni della manifestazione i ristoranti della Città di Imperia prepareranno un piatto con ingrediente principale l’olio di oliva da cultivar taggiasca.

Le specialità: durante i tre giorni della manifestazioni i panifici e le pasticcerie della Città di Imperia proporranno una specialità preparata con l’olio d’oliva.

Vetrine a tema: concorso dedicato all’allestimento delle vetrine degli esercizi commerciali imperiesi a tema “OliOliva” Una giuria selezionata voterà le tre vetrine più originali.

La premiazione avverrà sabato 6 novembre alle ore 16.30 presso l’Area Incontri in Calata G.B.Cuneo. A cura di Confcommercio della Provincia di Imperia e Confesercenti.

Il Trekking Urbano torna a Olioliva! Sabato 6 novembre alle ore 15: una camminata dolce e libera adatta a tutte le età per scoprire insieme gli angoli più suggestivi della città; per il centro storico di Oneglia allo scoperta delle bellezze e delle curiosità del nostro centro.

“Le Vie dell’olio, Trekking Urbano lungo le antiche mura dei Doria" non significa solo un percorso gastronomico ma un modo di scoprire Imperia sotto diversi punti di vista, mettendo in relazione l'olio, nobile e antico prodotto con le radici storiche della città.

Il percorso inizierà e terminerà in Piazza Dante, presso la Galleria il Rondò.

Il Trekking Urbano è organizzato dall'ASD Monesi Young e dal Comitato Provinciale UISP di Imperia, in collaborazione e con il contributo della ConfCommercio di Imperia.

EVENTO GRATUITO APERTO A TUTTI

Sabato 6 Novembre alle ore 15.30 visita guidata alla Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola, a cura del " Comitato Sottotina". Info e prenotazioni Bruna Borelli tel. 3392077479

Domenica 7 Novembre alle ore 10.00 "Giraparasio" a cura del Circolo Parasio. Info e prenotazioni Enzo Ferrari tel. 3316992009

Servizio navetta gratuito:

- sabato 6 Novembre alle ore 15.30 presso Largo Nannollo Piana;

- domenica 7 Novembre alle ore 10.00 presso Largo Nannollo Piana.