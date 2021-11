A OliOliva con Cna: ricco appuntamento oggi pomeriggio con i laboratori in Calata Cuneo dalle 17.30

Prosegue con successo l’esperienza CNA all’edizione 2021 di OliOliva, all’interno di uno spazio vetrina ricco di immagini, colori, profumi e sapori del nostro territorio. CNA partecipa infatti ad Imperia con un ampio spazio espositivo in Calata Cuneo allestito con il prezioso supporto degli artigiani di eccellenza in rappresentanza delle lavorazioni riconosciute con il marchio Artigiani in Liguria e De.Co., delle imprese aderenti al Consorzio Valle Argentina e di quelle del progetto Lavanda della Riviera dei Fiori®: un ampio ambiente esperienziale e fruibile dai visitatori, progettato e realizzato esclusivamente con il contributo degli artigiani, che si sono prestati con entusiasmo a partecipare operativamente agli allestimenti.

Imperdibile quest’anno anche la mostra allestita con una selezione delle immagini del Consorzio Fotografico Nazionale “Racconta il Mar Ligure', il paesaggio e l’ambiente, i Borghi, la gente, le specialità gastronomiche, il lavoro, il turismo e le tradizioni lungo le coste del nostro mare, organizzato da CNA Imperia e l’Associazione Culturale Digit Art In Foto ed allestita con una originale installazione sempre presso lo stand in Calata Cuneo. CNA Imperia propone questo pomeriggio, un ricchissimo programma presso l’ampia area laboratori di OliOliva in Calata Cuneo.

Alle 17.30, si terrà la premiazione del concorso, nato nell’ambito del progetto “MareCultura”, una iniziativa che ha suscitato un incredibile successo, con immagini giunte da tutta Italia, a celebrare il nostro bellissimo mare ed il suo mondo fatto di volti, sapori, colori e mestieri con scatti originali e di altissima qualità.

A seguire il viaggio 'Alla scoperta della lavanda della Riviera dei Fiori', in collaborazione con l’Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori®: una introduzione a cura dell’ideatore e coordinatore del progetto Cesare Bollani, che racconterà delle iniziative relative alle varie tipologie di Lavanda e accompagnerà la presentazione della lavanda officinale 'Imperia', creata dall’ibridatore Franco Stalla, pensata appositamente per l’utilizzo alimentare poiché totalmente priva di canfora.

Durante l’iniziativa, anche la dimostrazione della distillazione a cura del Consigliere dell'Associazione produttori lavanda riviera dei fiori Marco Bolognesi: i presenti potranno assistere alla creazione dell’olio essenziale direttamente dall’alambicco in compagnia di Mattia Brunazzi e Claudio Pata della SanPietroLab, che presenteranno l’uso delle lavande ibride Boscomare ed Abrialis nell'uso cosmetico/benessere e per l'igiene personale.

Sempre protagonista la nostra lavanda con l’appuntamento 'Tutto il lavoro della nostra terra', che vedrà la presentazione del pane alla lavanda della Panetteria Lanini di Diano Marina, i dolci del Biscottificio Gibelli di Vallecrosia, il Torrone morbido alla lavanda di Omero Agroalimentare di Ormea, il panettone natalizio e la crema spalmabile alla lavanda della pasticceria Desir De Roy di Pigna.

Partirà poi il vero e proprio spazio laboratori con le esibizioni del Bartender Andrea Benvegna del nuovo locale “Surf” in Calata Cuneo a Imperia, che aprirà con un suo aperitivo alla Lavanda Imperia, ed il cooking show dello chef Federico Lanteri dell’Osteria Martini di Pigna, che raccoglie sempre stimoli diversi di gusto ed osa accostamenti inconsueti, protagonista con una esclusiva polenta alla lavanda, capace di esaltare tutte le caratteristiche della Lavanda Imperia con un tocco di creatività.

Ad Olioliva torna anche il Maestro Gelatiere Alessandro Racca con 'Imperia... lavanda, olio nuovo e dolci sensazioni', che proporrà un viaggio alla scoperta del gelato artigianale attraverso un percorso di eccellenza ed inediti accostamenti: in compagnia della sua competenza e professionalità sarà possibile degustare una delle sue sorprendenti golosità alla lavanda in una versione dedicata proprio per OliOliva 2021.