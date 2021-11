CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 6 novembre 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nella immagini il film al Roof 3 e all'Ariston di Sanremo, al cinema Centrale di Imperia e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- ETERNALS – ore 21.00 – di Chloé Zhao - con Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry – Azione/Drammatico/Fantasy - "Gli Eterni, un gruppo di eroi immortali, creati dai Celestiali per combattere contro i Devianti, sono rimasti nell'ombra sul pianeta Terra per migliaia di anni. I loro ordini erano di rimanere nascosti e di non interferire in guerre, carestie o minacce aliene, a meno che i Devianti non fossero coinvolti. Adesso però gli Eterni sono usciti allo scoperto perchè qualcosa sta per cambiare…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- MADRES PARALELAS – ore 17.15 - 19.30 - 21.40 – di Pedro Almodóvar - con Rossy De Palma, Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde - Drammatico - "Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un'adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell'ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA FAMIGLIA ADDAMS 2 – ore 17.20 - 19.30 – di Greg Tiernan, Conrad Vernon, Laura Brousseau, Kevin Pavlovic - con le voci di: Virginia Raffaele, Pino Insegno, Eleonora Gaggero, Luciano Spinelli, Loredana Berté – Animazione/Avventura/Commedia - "Morticia e Gomez sono preoccupati per i loro figli, Pugsley e Mercoledì, che stanno affrontando la fase adolescenziale: poco interessati alle cene in famiglia e sempre più presi dai loro passatempi mostruosi. Per riavvicinarsi ai loro figli, decidono di partire in un viaggio che coinvolta tutta la famiglia - tranne la Nonna che rimane a casa a spassarsela - compreso il cugino IT e Zio Fester. Con l’orribile camper stregato, gli Addams si avventurano nei luoghi d’America più terrificanti, dove insieme vivranno spaventose avventure…”

Voto della critica: **

- FREAKS OUT – ore 21.15 – di Gabriele Mainetti - con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi - Drammatico - "Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro ‘fenomeni da baraccone’ restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- IL BAMBINO NASCOSTO – ore 17.30 – 19.30 - 21.30 – di Roberto Andò - con Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi, Lino Musella, Imma Villa, Salvatore Striano - Drammatico - "Gabriele Santoro, professore di cattedra al Conservatorio di San Pietro a Majella, una mattina mentre si sta radendo risponde al citofono: è il postino che sta per consegnargli un pacco. Prima di firmare, Gabriele va a sciacquarsi la faccia e in quel lasso di tempo un bambino si intrufola in casa e vi si nasconde. Il maestro se ne accorge solo la sera e si rende conto che si tratta di Ciro, un bambino che abita con i genitori e con i fratelli nell'attico del suo stesso palazzo. Interrogato sul perché della sua fuga Ciro non parla. Nonostante questo, il maestro, d'istinto, decide di nasconderlo in casa, ingaggiando una singolare, e tenace, sfida ai nemici di Ciro…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- VENOM - LA FURIA DI CARNAGE – ore 21.15 – di Andy Serkis - con Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham – Azione/Fantascienza/Horror - "Il giornalista Eddie Brock si reca in prigione per intervistare il serial killer Cletus Kasady che sta per essere condannato a morte. Durante l'esecuzione qualcosa va per il verso storto e Kasady diventa l'ospite umano di un altro simbionte alieno, Carnage, alimentando in questo modo una nuova escalation di violenza e delitti…”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- UNA NOTTE DA DOTTORE – ore 19.00 – di Guido Chiesa - con Diego Abatantuono, Frank Matano, Giorgia Spinelli, Alessandro Betti, Luciano Miele - Commedia - "Pierfrancesco Mai, 65 anni, è un dottore che lavora come guardia medica notturna. Ed è anche un uomo pieno di acciacchi, burbero e per nulla empatico con i pazienti. Una notte ha un fortuito incidente con Mario, un rider trentenne che consegna cibo a domicilio. Mario non si fa nulla, ma la sua bici è distrutta. A causa dell'impatto, Pierfrancesco vede, invece, riacutizzarsi la sua perenne sciatalgia e non può più guidare. I due rischiano di perdere il lavoro, ma al dottore viene un'idea che salva entrambi: Mario, ‘guidato’ a distanza da Pierfrancesco tramite un auricolare, andrà a fare le visite al posto suo e con l'auto del medico faranno anche le consegne a domicilio. Dopo una serie di rocambolesche (dis)avventure i due impareranno a sostenersi a vicenda e la notte volgerà al termine cambiando in meglio le loro vite…”

Voto della critica: ***

- NO TIME TO DIE – ore 21.00 – di Cary Joji Fukunaga – con Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Christoph Waltz – Azione/Avventura/Thriller - "James Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivelerà essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso nemico armato di una nuova e pericolosa tecnologia…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- FREAKS OUT – ore 17.45 - 20.45 – di Gabriele Mainetti - con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi - Drammatico - "Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro ‘fenomeni da baraccone’ restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Tripla Programmazione

- IO SONO BABBO NATALE – ore 15.45 - 21.00 – di Edoardo Falcone - con Marco Giallini, Gigi Proietti, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Simone Colombari - Commedia - "Ettore è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Ha scontato 5 anni di carcere per una rapina commessa con dei complici di cui non ha mai rivelato i nomi. Alle spalle ha una relazione finita male con Laura, da cui ha avuto una figlia che non ha mai potuto conoscere. Non ha grandi alternative se non quella di continuare a fare il rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola, un amabile signore che non ha niente di valore che si possa rubare. In compenso ha una bizzarra rivelazione da fare ad Ettore: dichiara infatti di essere Babbo Natale. Ettore è decisamente scettico: Nicola sarà davvero chi dice di essere?…”

Voto della critica: ***

- UNA NOTTE DA DOTTORE – ore 19.15 – di Guido Chiesa - con Diego Abatantuono, Frank Matano, Giorgia Spinelli, Alessandro Betti, Luciano Miele - Commedia - "Pierfrancesco Mai, 65 anni, è un dottore che lavora come guardia medica notturna. Ed è anche un uomo pieno di acciacchi, burbero e per nulla empatico con i pazienti. Una notte ha un fortuito incidente con Mario, un rider trentenne che consegna cibo a domicilio. Mario non si fa nulla, ma la sua bici è distrutta. A causa dell'impatto, Pierfrancesco vede, invece, riacutizzarsi la sua perenne sciatalgia e non può più guidare. I due rischiano di perdere il lavoro, ma al dottore viene un'idea che salva entrambi: Mario, ‘guidato’ a distanza da Pierfrancesco tramite un auricolare, andrà a fare le visite al posto suo e con l'auto del medico faranno anche le consegne a domicilio. Dopo una serie di rocambolesche (dis)avventure i due impareranno a sostenersi a vicenda e la notte volgerà al termine cambiando in meglio le loro vite…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

