Sanremo: sciopero del gioco 'lavorato' al Casinò, la precisazione di un dipendente nostro lettore

Un nostro lettore, Davide Lattanzi che lavora nel reparto giochi del Casinò di Sanremo, ci ha scritto per fare una precisazione sulla situazione alla casa da gioco matuziana:

“La scelta imposta unilateralmente dall’azienda è quella di sopprimere i tavoli di Roulette Francese dal lunedì al giovedì per aprirli solo venerdì, sabato e domenica. Quindi, dal lunedì al giovedì i tavoli di Roulette Francese non apriranno tutto il giorno, compresa la sera, con gravi ripercussioni anche per le attività connesse e mi riferisco alle categorie dei tassisti, ristoratori, negozianti,albergatori e commercianti in generale. Questa tipologia di clientela, con notevoli capacità di spesa, non potranno mai trasformarsi in giocatori di Black Jack, Poker o Fair Roulette o andare alle Slot. Per questo semplice motivo li perderemo come giocatori del Casinò di Sanremo, così come li perderanno come clienti tutti i commercianti della nostra città. Con molta probabilità i più lungimiranti concorrenti d’oltralpe, e non solo, saranno i primi a stendergli il tappeto rosso”.