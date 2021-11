Rugby: fine settimana 'ovale' a Imperia: domani e domenica in campo al 'Pino Valle' con la Union

Dopo l’ultimo fine settimana di ottobre dedicato all’attività propaganda dell’Imperia Rugby e alla non facile partita della under 15 della Union Rugby Riviera con il CUS Genova, sarà la franchigia provinciale protagonista a tutto ovale nel primo weekend di novembre.

Si comincia domani alle 15, al ‘Pino Valle’ con la under 15 di Castaldo e Archimede opposta ai pari età del Savona. Controprova notevole dopo la prestazione interlocutoria di fronte al blasonato CUS, ove si poteva raccogliere più del seminato. Già nella scorsa settimana si è notato un impegno notevole dei ragazzi in campo ed in palestra, con una buona concentrazione. Il confronto con gli aquilotti biancorossi dirà qualcosa in più dopo due vittorie e una sconfitta che fa masticare amaro. Il gruppo c’è, anche molto numeroso, per cui la crescita si vedrà nel tempo con la possibilità di impostare un buon programma biennale.

Domenica alle 11, poi, probante impegno del sistema corsaro a fronte delle Province dell’Ovest, la società del Ponente genovese, a suo tempo fucina di giocatori alto livello. La under 17 di Mori e Perrone è di fatto un laboratorio a cui si aggiungono pedine di settimana in settimana. Il percorso è lungo nel tempo, dunque, volto ad inserire i neofiti in un piano di gioco preordinato e coerente. Le Province sono sempre un ottimo banco di prova. La stessa cosa si può dire per la seniores, che giocherà sempre al Pino Valle alle 13.30 (attenzione, anticipo di un’ora su quanto previsto in calendario). Di fatto, la squadra dovrà confermare il risultato della prima partita e, se possibile, andare oltre. Ci sono buone sensazioni e un gruppo che torna a giocare, come tutti, dopo mesi e mesi di stop.

La prospettiva potrebbe essere quella di riuscire ad innescare centri ed ali per uscire dal confronto di prima linea, per una partita il più possibile spumeggiante. Vedremo. In ogni caso Club house aperta e pronta a servire prelibatezze e birre di qualità. Indi, rugby più intrattenimento culinario. Un classico novembre di rugby.