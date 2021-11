Parata di piccoli rugbisti a Pian di Poma per il primo raggruppamento della stagione (Foto)

Un ricco pomeriggio di sport sul campo di Pian di Poma, un accenno di ritorno alla normalità dopo un periodo non certo facile per il panorama giovanile, tanta voglia di riprendere l’attività, confrontarsi, sfidarsi e, infine, stringersi la mano con le maglie sudate e il cuore felice.



C’è stato tutto questo e molto altro nel primo raggruppamento stagionale che ha visto sfidarsi sul campo matuziano le formazioni giovanili di Sanremo Rugby, Imperia Rugby e Reds. In campo i ragazzi dall’Under 7 all’Under 13.

I giovani rugbisti si sono sfidati con voglia e agonismo, mettendo in campo tutta la loro voglia di giocare e di tornare a vivere le sfide che tanto sono mancate. Poi, come da tradizione, il terzo tempo ha visto le squadre condividere una gioiosa festa, questa volta rigorosamente in tema Halloween.



Un primo vero assaggio di rugby dopo il tanto tempo atteso ‘in panchina’. Ora, finalmente, è il momento di mettere di nuovo lo sport in prima linea.