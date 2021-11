Calcio: Eros Fabbri dalla Sanremese all'Imperia, Fava "Under di qualità che ha già 70 presenze"

L'Imperia piazza il colpo under assicurandosi le prestazioni sportive di Eros Fabbri. Classe 2001 Fabbri arriva in neroazzurro dalla Sanremese. È un terzino destro adattabile anche a sinistra che ha nella corsa e nella propensione alla spinta le sue principali caratteristiche. È cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Genoa per poi trasferirsi al Casale con oltre 60 presenze in tre stagioni di Serie D.

"É un giocatore importante che avevo fortemente voluto a Sanremo – dichiara il direttore sportivo Pino Fava. É un under di qualità che può giocare sia a destra sia a sinistra e vanta già, nonostante la giovane età, 70 presenze in Serie D. Ringrazio la Sanremese nella persona del signor Gabriele Giannini per la collaborazione dimostrata nel concludere in maniera positiva l'operazione nonostante i tempi ristretti".