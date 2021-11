Calcio: bella serata di sport per il quadrangolare misto della Old Stars Sanremo

Bella serata di sport e amicizia ieri sera al campo Grammatica sopra lo stadio comunale di corso Mazzini, dove la società di calcio veterani Old Stars Sanremo ha organizzato un quadrangolare misto, maschile e femminile (esistono le Old Stars Rosa), per ricordare il suo vicepresidente onorario Gianfranco Lopo, scomparso prematuramente nel giugno scorso a soli 60 anni, grande appassionato che ha ricoperto incarichi in svariati club cittadini. La serata, denominata “Forever Gianfry”, ha messo in palio un trofeo, una copia del quale è stata consegnata alla moglie di Gianfranco, Angela. Per la cronaca, il quadrangolare è stato vinto dalla formazione composta da Pastorelli, Scarrone, Cacciatore, Collet, Spirito, Sara e Roberta