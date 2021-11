Imperia, dietrofont: arriva Eros Fabbri dalla Sanremese, ecco il colpo di coda. Dopo Foti, un altro matuziano passa in neroazzurro

E’ arrivata il colpo di coda: l’Imperia ha acquistato il terzino Eros Fabbri dalla Sanremese. Nella giornata di oggi, il ds Pino Fava aveva provato a depistare le notizie parlando di chiusura anticipata del mercato.

Nella giornata di oggi invece il terzino, che in stagione ha collezionato cinque presenze partendo titolare soltanto nella sfida da ex contro il Casale, si è allenato a Sanremo salutando gli ormai ex compagni. Sarà a disposizione di Mister Ascoli già dalla partita di domenica a Ligorna.

Si tratta di un piede destro adattabile a sinistra.

Pino Fava ha dichiarato:” E’ una trattativa nata nelle ultime ore. Lo avevo fortemente voluto a Sanremo e conoscevo le sue caratteristiche. L’operazione è stata svolta in segreto, su accordo di entrambe le società. Voglio ringraziare il procuratore Francini per aver condotto l'operazione ed anche Gabriele Giannini".

Dopo l'arrivo della nuova cordata all'interno del club di Piazza d'Armi, si rinfoltisce ulteriormente la colonia ex Sanremese : Eros Fabbri è il sesto giocatore in rosa ad aver fatto il percorso dal 'Comunale' al 'Ciccione', oltre ad allenatore e a parte della dirigenza.