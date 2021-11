Al via il ventennale di OliOliva, il sindaco Scajola: "Imperia è ancora la capitale dell'oro giallo grazie a lavoro delle 300 aziende del territorio" (foto e video)

Inaugurazione in grande stile questo pomeriggio in calata Cuneo per il ventennale di OlioOliva, la festa dell'olio nuovo che ha preso il via oggi e terminerà domenica. L'evento, che si svolgerà nel centro storico di Oneglia, è curato dall'Azienda Speciale della Camera di Commercio 'Riviere di Liguria', dal Comune con il supporto di Associazione Nazionale Città dell’Olio, Unioncamere, Regione Liguria, Provincia e la partecipazione delle associazioni di categoria. La parte commerciale è affidata invece, alla ditta 'Espansione' di Paola Savella.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Claudio Scajola, Enrico Lupi presidente della Camera di Commercio 'Riviere di Liguria', il vicepresidente della Regione Alessandro Piana, l'assessore regionale Marco Scajola, il deputato Flavio Di Muro, i consiglieri regionali Veronica Russo e Mabel Riolfo, il presidente della Provincia Luigino Dellerba nonchè l'assessore al Commercio del comune di Imperia, Gianmarco Oneglio e molti membri dell'amministrazione comunale imperiesi e molti sindaci del territorio.

"Imperia è ancora la capitale dell'olio, ma lo è in modo diverso, ha dichiarato il sindaco Scajola. Abbiamo un olio di qualità grazie all'impegno di 300 aziende familiari che producono il nostro oro del territorio. Il ventennale di OliOliva coincide con la ripresa del poter stare insieme e del poter essere liberi e quindi con la ripartenza che ci auguriamo possa essere velocissima per tutti i nostri giovani, per le imprese nel dare lavoro".

In via Bonfante sono presenti tutti gli espositori operanti nel settore dell'olivicoltura, mentre nelle altre vie del centro largo spazio è stato dato ai prodotti tipici locali come il pesto, le verdure sott'olio, i formaggi di pecora brigasca, la focaccia ligure, i fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, i biscotti e dolci all'olio d'oliva, i salumi tipici e la farinata. Con 200 espositori e il centro trasformato in una grande isola pedonale, OliOliva porta in scena nelle vie, nelle piazze, in banchina e negli angoli caratteristici di Imperia Oneglia, le radici olivicole del Ponente. L’evento valorizza e promuove le eccellenze enogastronomiche e le proprietà della dieta mediterranea attraverso degustazioni, corsi di assaggio, laboratori, tour nelle aziende e nei frantoi, approfondimenti, ricette tipiche e cooking show. Un percorso nella città capitale della cultura legata all’olio extravergine di oliva, dove assaggiare e acquistare tutti i prodotti tipici di questa terra.

"Grande la passione degli espositori, dei produttori e degli imprenditori, ha sottolineato Lupi, l'ente camerale ha messo a disposizione il proprio impegno per la ventesima edizione. Un traguardo importante, dopo lo stop per la pandemia, ripartiamo alla grande e abbiamo già visto stamani che la città era animata e quindi le premesse sono di un assoluto successo".

"E' stata un'inaugurazione sempre più importante nei numeri, ha detto il vicepresidente Piana, e ogni anno acquista sempre più valore. Si celebra il prodotto 'principe' della cucina italiana non solo conosciuto in Liguria, ma in tutto il mondo. Un prodotto che quindi si sposa su tutti i piatti e oggi si celebra anche l'enogastronomia italiana oltre all'olio nuovo e alla grande fatica dei produttori. Una festa vera e propria".

"Una bellissima iniziativa, ha aggiunto il deputato Di Muro, un'occasione per tanti espositori per aprirsi al mercato estero. La nostra realtà territoriale da sola non sta in piedi e quindi per fare economia c'è bisogno di guardare al Piemonte, alla Lombardia e anche alla Francia. Dobbiamo colmare il divario fra i confini, in particolare fra la provincia di Imperia e quella di Nizza, utilizzare meglio le infrastrutture e le nuove forme di turismo. Cerchiamo di fare sinergia fra enti e Istituzioni per attirare risorse e rilanciare il Ponente".