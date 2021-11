A Imperia nascerà la sede distaccata della Camera di Commercio italo-argentina, Lupi: "Favoriremo maggiori scambi tra le due realtà"

“C’è l’idea di realizzare a Imperia la sede distaccata della Camera di Commercio italo-argentina propedeutica a scambi e incontri, concretezza imprenditoriali. L’ipotesi è stata accolta favorevolmente. Vi è il consenso sia della Regione che del comune di Imperia e noi abbiamo preso l’impegno di creare un tavolo di lavoro per approfondire con l’ambasciata, con il consolato e con la presidenza della camera di commercio in Argentina quest’ipotesi di lavoro”. Lo ha annunciato Enrico Lupi, presidente della Camera di commercio 'Riviere di Liguria' a margine dell'incontro avvenuto con il viceconsole argentino a Milano, Mandrique Altavista, il vicesindaco del comune di Imperia, Giuseppe Fossati, l'assessore regionale Marco Scajola, Emilio Varaldo, vicepresidente Camera di Commercio Italia-Argentina e i rappresentanti del circolo 'Manuel Belgrano'.

L'incontro, inserito nel cartellone degli eventi per il ventennale di OliOliva ha quindi lo scopo di rinsaldare e far progredire gli scambi tra la nostra provincia e la nazione sudamericana. "C’è tanto legame con l’Argentina, ha detto al nostro giornale il viceconsole, e tanto da fare dal punto di vista commerciale e culturale. Noi siamo sempre a disposizione”.

Sulla stessa linea d'onda il vicepresidente Varaldo il quale ha affermato che "oggi è una bellissima giornata poiché siamo riusciti a riunire tutti gli attori protagonisti per perfezionare il progetto di istituire la sede secondaria della Camera di Commercio italo-argentino, che ha sede a Roma e a Forlì, anche qui a Imperia perché sono tanti i legami sociali e culturali che uniscono la nostra città oltreoceano. Tanti i progetti industriali, economici e turistici, che potranno quindi partire".

Sull'importanza degli eventi territoriali come quello di OliOliva si è espresso l'assessore regionale Scajola il quale ha ribadito "che si tratta di un'iniziativa importante per l'intera Liguria. Siamo arrivati finalmente a rivivere, nonostante l'emergenza sanitaria, questa 20esima edizione nel suo pieno vigore con grandi realtà e quindi anche con l'Argentina che fa parte della nostra storia".