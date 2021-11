Rugby: primo raggruppamento della stagione per il REDS Rugby Team asd (foto)

Sabato pomeriggio, tempo inglese, rumore di tacchetti negli spogliatoi, bambini pronti a scatenarsi sul campo... ecco l’immagine che aspettavamo con ansia: ripresa delle attività ufficiali FIR.

La 'prima' si è svolta sul campo del Sanremo Rugby, bambini dalla categoria U.5 alla U.13 che scendono sul manto erboso, i novizi un po’ spaesati i più esperti con la gioia negli occhi. In un mini-rugby da ricostruire a livello nazionale si può dire che in campo la provincia di Imperia non ha deluso bel numero di baby atleti in campo, presenti: REDS, Sanremo e Imperia.

REDS con tutte le formazioni al completo, tanto che si è dato qualche giocatore in 'prestito' temporaneo ad altre compagini, risultati ottimi. Sul campo si è vista combattività da parte di tutti i bambini nessuno escluso.

Under 5: primissima esperienza per i piccolissimi dei Reds, è stato un grande divertimento con giochi e amicizia.

Under 7: sono un gruppetto vivace e affiatato, cercano la linea di meta e la trovano, timori pochi e qualche faccia imbronciata se non si ha l’ovale in mano, buon inizio (importante in questa categoria che l’educatore che arbitra dia tempi di riposizionamento e maggior controllo del gioco un pizzico in più di fermezza serve sempre per questa categoria).

Under 9: bella affermazione e grinta da vendere, propositivi e all’attacco su tutti i palloni, creando difficoltà alle squadre avversarie, si sono posti fermi e compatti ed in cerca di quello spazio per poter dai più esperti alle new entry, bravissimi.

Under 11-13: il gioco inizia a diventare più serio e i ragazzini non demordono mai, anzi si è visto passare la palla spesso (eredità di allenamenti senza contatto). Gruppo coeso e ben avviato con innesti nuovi, molto bene tutti i baby-ruggers che iniziano col piede giusto la stagione sportiva.

Dalla dirigenza sorrisi di soddisfazione durante il terzo tempo (puntuale e gioviale offerto dal Sanremo Rugby) e nell’ufficio degli educatori si prendono appunti su che cosa lavorare in allenamento.

Per info e per tenersi aggiornati sulle novità della società seguite il sito: redsrugbyteam.it