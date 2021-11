L’assessore Berrino in visita alla SanremoBoxe per premiare il neo campione italiano di pugilato Thomas Fontò

“Grande realtà sportiva sanremese a cui ieri sera, anche in rappresentanza dell’Assessore allo Sport regionale Simona Ferro, ho fatto visita per donare una targa di Regione Liguria a Thomas Fontò laureatosi nuovo campione italiano di pugilato della categoria junior 52 kg”.

Lo ha detto l’Assessore Berrino, che prosegue: “Ringrazio i molti atleti presenti tra cui Ilyass Tahiri e i grandi maestri Tony Fontó, Matteo Calvini e Stefano Veglia. Non posso che esprimere i miei più sinceri complimenti alla società del Presidente Paolo Giannone e del mai dimenticato Dante Di Battista”.

“La Liguria ha un forte tradizione nel pugilato - dichiara l’assessore allo Sport regionale Simona Ferro - sono tante le società che promuovono la nobile arte sul territorio e a loro va il mio grazie per il lavoro, anche sociale, che svolgono. A Thomas Fontò vanno i miei più vivi auguri così come alla Sanremo boxe e ringrazio l’amico assessore Gianni Berrino per aver portato anche a nome mio questo prestigioso riconoscimento”.