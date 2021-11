Ginnastica: ottimi risultati per la 'Riviera die Fiori' domenica scorsa al regionale 'Silver' di Quiliano (Foto)

Si svolta domenica scorsa, al palazzetto dello sport di Quiliano, la terza prova del campionato regionale ‘Silver’ di ginnastica ritmica LD ed LE, quelli con il livello tecnico più alto che rappresentano il trampolino di lancio verso il ‘Gold’.

Il comitato ligure ha optato per un girone unico, rendendo la prova una gara di interesse regionale utile test per la finale nazionale ‘Winter Edition’, in programma a Rimini dal 4 all’8 dicembre. Entusiasmanti i risultati ottenuti dalle ginnaste della Ginnastica Riviera dei Fiori, che hanno centrato i due ori nelle categorie Senior 1, con Giulia Carrera, e Senior 2 con Alice Frascarelli.

Le esperte portacolori ponentine hanno ottenuto un prestigioso risultato, motivando le giovani compagne di squadra che, nella lunga giornata di gare, si sono distinte ottenendo un ottimo argento con Sofia Pugachev nelle Allieve 2, un quarto posto con Esmeralda Caporusso nelle Allieve 4 e un 8° e 11° per Giada Caridi e Lavinia Falcidia nelle Allieve 3, la gara con più iscritte e con i punteggi più ‘vicini’. Vista la condotta di gara ed i punteggi ottenuti, i podi potevano essere alla portata di tutte le nostre ginnaste.

La sezione ritmica sta regalando soddisfazioni al sodalizio ponentino e il lavoro impostato (con tutti i problemi ancora procurati dall’emergenza sanitaria) si sta rivelando incoraggiante per la parte finale della stagione sia per i tecnici Lorenza Frascarelli e Daniela Breggion presenti a Quiliano, ma anche Monia Stabile, Andrea Vittoria Rosso, Vittoria Arieta ed Isabel Toribio che collaborano in una sezione che può contare su numeri che stanno tornando ‘interessanti’ e sull’entusiasmo delle giovani del vivaio.

“Nell’insieme l’inizio di stagione – dicono dalla società - ci vede protagonisti nella ginnastica a livello agonistico, ma anche amatoriale, ludico e con le nuove proposte di salute e fitness per tutte le età. Molto partecipato anche il ‘Green Camp Sanremo’, proposta multisport realizzata in collaborazione con la Nuova Lega Pallavolo e l’Olimpia Basket”.

Prossimi impegni con le gare regionali di ginnastica artistica femminile a metà mese, nuovamente la ritmica a fine mese e la gara regionale della FGI settore ‘Ginnastica per Tutti’ in programma al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori l’11 e 12 dicembre (organizzazione affidata alla Riviera dei Fiori), che sarà anche una ‘festa’ dedicata ai giovanissimi, i più penalizzati negli ultimi 15 mesi da norme nazionali poco adatte alla reale situazione in cui la fascia di età 4/8 anni si è trovata a dover convivere in ambito sportivo e non solo.