Griffi Beauty Store in crescita: raddoppio di fatturato e potenziamento canali digitali

Griffi Beauty Store, storica insegna veronese in campo beauty, ha avviato, durante gli ultimi anni, una strategia commerciale multicanale. Questa si articola nella fusione tra il network di negozi fisici, distribuiti sul territorio veronese e trentino,e le possibilità di acquisto in formato digitale.Una formula efficace per la fruizione dell’offerta, composta da profumi donna, uomo, make up e una completa gamma di prodotti dedicati alla cura della persona.

La conferma arriva dal raddoppio del fatturato nel raffronto con il 2020. Ciò s’iscrive all’interno di un processo di espansione sul mercato, come rivela l’apertura, nel mese di novembre dello scorso anno, del nuovo prestigioso punto vendita nel cuore di Verona, in Corso Cavour.

Ma l’attenzione ha interessato anche l’altro fronte commerciale, ormai decisivo per ogni settore, ovvero la vendita online. Il negozio digitale è stato ottimizzato introducendo, nell’ambito dei diversi interventi implementati, nuove funzionalità, tra le quali “Acquista sul web e ritira in negozio”.

Quest’ultima risorsa permette al cliente di scegliere se ricevere l’ordine a casa o ritirarlo nel punto vendita che ritiene più comodo, risparmiando così sulle spese di spedizione e scegliendo una soluzione più eco-sostenibile.

A distinguere la strategia di Griffi è la cura del cliente e delle sue esigenze: viene seguito un approccio customercentric che punta alla sua completa soddisfazione. È stata così costruita una shopping experience orientata alla semplicità e all’appagamento delle diverse necessità individuali, in un ambiente che pone a proprio agio ogni cliente.

Sono tratti distintivi di una proposta interpretata senza soluzioni di continuità on e offline. Griffi Beauty Store ha quindi trasformato omnicanalità e centralità del cliente anche in tutorial concepiti per gli acquirenti che preferiscono il formato digitale, fornendo assistenza ed esperienze d’acquisto tipiche del negozio fisico.

I video tutorial presentano infatti all’utente un supporto prezioso nella selezione della fragranza da acquistare o sulle modalità di utilizzo dei diversi prodotti di make-up. La proposta si articola, in ogni caso, in un’ampia gamma di brand, improntata alla qualità. Di questa fanno parte, tra gli altri, Diego dalla Palma, Dior, Clarins, Mugler, EsteeLauder, Collistar, Narciso Rodriguez, MoltonBrown, Sisley.