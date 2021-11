Sanremo celebra la Giornata delle Forze Armate con la cerimonia al monumento dei Caduti (Foto e Video)

Comune di Sanremo e Assicurazione Nazionale Combattenti e Reduci hanno celebrato questa mattina l'anniversario della Vittoria 1915/1918, dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.

La cerimonia si è tenuta davanti al monumento dei Caduti all’incrocio tra via Roma e corso Mombello. Presente per l’amministrazione il presidente del consiglio comunale, Alessandro Il Grande, oltre alle massime autorità civili e militari cittadine, il gonfalone civico e gli agenti della Polizia Locale in alta uniforme. Sempre presenti ad ogni appuntamento anche le associazioni di ex combattenti.