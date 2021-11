Sanremo: all’Istituto ‘Ruffini-Aicardi’ interessanti proposte formative sul mondo del cinema

Per l’anno scolastico 2021/22, nuove proposte per arricchire l’offerta formativa: un corso “virtuale” sulla G Suite – meet tenuto dal regista Lorenzo Vignolo per apprendere le tecniche per realizzare videoclip musicali e il “Cineforum..aziendale” ossia 18 incontri in presenza per proiezioni di films, alcuni in lingua originale con sottotitoli, organizzato dai professori Maria Grazia Cosentino, Eloisa Mucilli, Umberto Sisia e Monica Viglietti.

La dottoressa Mariagrazia Blanco, Dirigente Scolastico del Ruffini-Aicardi: “Le nostre proposte spaziano su diversi ambiti, per cogliere l’interesse dei nostri studenti. I progetti sul cinema sono, in genere, molto apprezzati. Gli incontri “virtuali” con il registra Lorenzo Vignolo permettono di utilizzare anche competenze tecnologiche, mentre il Cineforum è anche un approfondimento per le lingue straniere, essendo alcuni films proiettati in lingua originale. Voglio ricordare che l’ambito linguistico ha un buon monte ore nei quadri orari dei nostri corsi di studio, che prevedono in genere due lingue straniere per tutti i cinque anni e, soprattutto per l’Istituto Turistico, che prevede anche la terza lingua straniera, diventano materie 'caratterizzanti'. Il Cineforum in presenza, aperto a alunni e docenti dei vari indirizzi, si terrà nei nuovi laboratori linguistici presso il plesso di Valle Armea, gli studenti saranno sempre affiancati dai docenti organizzatori, nonche da altri insegnanti che aderiranno al corso su base volontaria. Il dibattito che seguirà le proiezioni sarà un’occasione per un confronto di idee”.