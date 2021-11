Pontedassio: il Gruppo Alpini e studenti di medie ed elementari protagonisti alle celebrazioni del 4 novembre (foto)

Il Gruppo Alpini di Pontedassio e gli studenti della terza media e della quinta elementare di Pontedassio sono stati i protagonisti delle celebrazioni del 4 novembre questa mattina a Pontedassio, per onorare il Giorno dell'Unità Nazionale, delle Forze Armate e la ricorrenza della fine della prima guerra mondiale.

"Gli studenti - si spiega nel comunicato - hanno presentato un pregevolissimo lavoro di ricerca sul milite ignoto, di cui proprio oggi si ricorda il centenario dell' inumazione all'altare della Patria. In tale contesto, dopo la SS. Messa in suffragio di tutti i caduti, si è svolta la cerimonia con la deposizione di una corona d' alloro ai piedi del monumento in onore dei caduti.

Il Parroco Don Matteo Boschetti, assistito dal Diacono ha benedetto il Monumento con incisi i nomi di coloro che hanno sacrificato la loro vita. All'evento ha partecipato una delegazione dell'amministrazione Comunale con il Sindaco Ilvo Calzia. Era presente anche il Presidente dell'associazione Alpini di Imperia Gianni Badano".