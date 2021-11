Coronavirus: Francia verso la proroga del 'Green pass' a fine luglio 2022, decisione dei Deputati

La Francia sembra decisamente orientata a prorogare il Green pass fino al 31 luglio del prossimo anno. La decisione è stata presa dai deputati dell'assemblea nazionale francese.

In linea con quanto auspicato dal governo, è quindi prevista la proroga fino a oltre la metà del 2022, per le disposizioni che consentono di ricorrere al certificato per contrastare l'epidemia da Covid-19.

L'assemblea è così tornata su una decisione del Senato, che aveva anticipato la data al 28 febbraio. Il testo è stato approvato con 147 voti contro 125 e due astensioni. I senatori dovranno tornare sul testo ancora una volta oggi prima dell'ultima parola dell'Assemblea nazionale con la lettura definitiva in programma per domani.