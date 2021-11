A Taggia la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto: le autorità ricordano il sacrificio di tanti per la libertà dell'Italia

Taggia per il 4 novembre ha posto una targa per rendere omaggio al Milite Ignoto nel centenario della sua tumulazione. La lastra è stata posta ai piedi del monumento ai Caduti in piazza IV Novembre e scoperta nell’ambito della cerimonia ufficiale, quest’anno per la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

IL MESSAGGIO DEL SINDACO MARIO CONIO

Un momento che si è svolto in tono sobrio e ristretto ai rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Presenti per l’occasione il sindaco Mario Conio, i comandanti della polizia locale Vittorio Boeri, dei Carabinieri Mauro Felice Rinaldi e della delegazione di spiaggia della Guardia Costiera Davide Fusco. Intorno a loro i rappresentanti della Associazione Nazionale Alpini e della Associazione Nazionale dei Paracadutisti d’Italia.

I presenti hanno reso omaggio ai tanti caduti legati alle guerre ed è stata l’occasione per rimarcare quanto l’Italia viva un periodo difficile. È stata anche l’occasione per ricordare Tiziano Chierotti il giovane Alpino di Taggia, morto in missione in Afghanistan a 24 anni, 9 anni fa.



Le istituzioni hanno espresso rammarico per l’assenza dei bimbi delle scuole dalla cerimonia del 4 novembre, a causa delle misure di prevenzione anti Covid. E' stato ricordato come questa celebrazione sia importante per la comunità e soprattutto per gli adulti di domani. Come hanno ricordato le autorità è in giornate come questa che si tramandano il ricordo e il sacrificio di tanti giovani italiani, immolati per la patria e per la libertà, un termine purtroppo abusato come si vede oggi nelle violente proteste di piazza contro il green pass.