4 Novembre, Riva Ligure chiude le celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto con un almanacco a fumetti donato ai bambini

In questo 4 novembre, Riva Ligure ha terminato le celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto. Un momento molto sentito da parte dell’amministrazione comunale del sindaco Giorgio Giuffra che ha conferito la cittadinanza onoraria al soldato senza nome, lo scorso 22 settembre, in occasione dei festeggiamenti di San Maurizio, nell’ambito del tradizionale consiglio comunale solenne in piazza.

Oggi quel percorso di riflessione termina nella stessa piazza nella giornata del centenario della tumulazione del Milite Ignoto e in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Per l’occasione sono state accolte le classi della scuola di Riva Ligure che hanno portato i loro messaggi di riflessione sul significato della guerra, della pace e dei tanti caduti nelle famiglie italiane.

La cerimonia ha visto la presenza oltre che del primo cittadino anche dei rappresentanti delle forze dell’ordine locali, oltre agli Alpini del gruppo Riva Santo Stefano. In mezzo a loro anche il padre di Tiziano Chierotti, il 24enne originario di Taggia, caporal maggiore dell’esercito, morto 9 anni fa, in missione in Afghanistan. Giuffra ha voluto ricordare la figura di quel giovane soldato e il suo sacrificio quale esempio a memoria di tutte le future generazioni.

Inoltre, quest’anno, l’amministrazione comunale ha voluto fare dono ai bambini di un almanacco a fumetti con l’intento di rilanciare un sentimento di condivisione e appartenenza alla comunità, alle sua storia e ai suoi luoghi. Il volume è stato stampato in questi giorni, presentato questa mattina e nei prossimi giorni verrà consegnato.

Un libretto ricco di illustrazioni, realizzato da Giorgio Giannone. Sfogliandolo si trovano le storie di Riva Ligure con alcuni dei personaggi iconici della cittadina, oltre a numerosi riferimenti sui luoghi e la storia rivese. Inoltre sono stati inseriti anche i disegni che rappresentano i vincitori dei premi Riva Ligure di quest’anno. La cerimonia è stata molto sentita e si è chiusa tra gli applausi generali della cittadinanza accorsa.